【光復元朗】大馬路店舖生意跌三成　有店主擬周六下午3時落閘

本周日（21日）晚在元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊乘客事件，令港人人心惶惶，在襲擊事件翌日（22日）元朗不少街邊店舖落閘。警方否決網民發起在本周六「光復元朗」行動，但是否可令市民取消出席難料。記者走訪原定遊行隊伍會經過的元朗大馬路，多間店舖負責人直言，對周六的遊行感到害怕；有涼茶鋪顧客直言支持遊行，但希望遊行完結後便散場。

「光復元朗」遊行發起人鍾健平發起本周六（27日）於元朗遊行，警方罕有發出反對通知書，鍾健平將會上訴。（王海圖攝）

+ 18 + 17 + 16

文具店員工：朋友話元朗危險暫不來

元朗西鐵站追打乘客事件震驚全港。文具店員工阿偉接受訪問時提到，店舖的生意跌了兩至三成，早上的人流明顯較平日少，他又提到他有不少朋友直言元朗很危險，近來盡量不要到元朗。

就周六可能出現的遊行，阿偉坦言有點擔心，「聽講有人話附近唐樓可能會有人掟漒水！」提到周日元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件，阿偉指事情十分離譜，「元朗平時點會發生呢啲事，我媽媽都喺附近......佢話盡量唔好同啲白衫人對望，跟住趁混亂，自己到另一個出口走。」

文具店員工阿偉直斥7月21日發生的暴力事件離譜，他的媽媽當時亦要在混亂中逃跑。（王海圖攝）

麵包店擬提早拉閘

麵包店東主阿聰亦坦言，店舖生意下跌三至四成，對於近日元朗發生的暴力事件，他直言「驚！」他表示，擔心黑社會，倘若周六有遊行，他會視乎情況，考慮提早拉閘。

涼茶舖的顧客吳先生支持市民遊行發表意見，但強調反對暴力。（王海圖攝）

至於涼茶舖的顧客吳先生則直言，全力支持遊行，但他認為市民遊行後便應該離開，「遊行好正常，你唔啱嘅嘢咪照講出嚟，接唔接受另一件事，就好似你問爸爸攞錢買嘢，佢畀唔畀你係一件事，但你一定要問！」他強調不應出現其後的暴力事件，對於周日元朗西鐵站白衣人無差別追打乘客，他則表示這是政治事件，不予評論，「好多嘢唔係今日先發生，係累積！」

這間涼茶舖表明，若周六有人遊行，會拉閘停業。（王海圖攝）

涼茶舖東主不願接受訪問，但她在聽到遊行後坦言，十分擔心，「都唔知道邊個係好人，邊個係壞人！」她又表示已跟其他店舖商討，預計周六若真有市民入元朗遊行，會於下午3時落閘關門，避免受到影響。