陳白沙中學舊試卷、書單曝光　疑多年違規開英文班　 教育局調查

位於南區、本屬「中文中學」的新會商會陳白沙紀念中學，擬在下學年中一班開辦一班「校本英文班」，以英語教授數學、綜合科學、地理及歷史科目，形同英中的英文班，涉嫌違反教育局的微調中學教學語言安排，正面臨教育局調查。 調查未有結果前，《香港01》再獲取到相信屬該校2015/16學年中一級地理科期終試試卷，全卷以英文提問，只有部分題目附上中文字詞，顯示該校很可能在2015/16學年起已以英文教授地理科，連同校方明言使用英語教學的數學及科學科，料已違反教育局的語言微調安排，較規定多出一科以英語授課。 教育局表示，調查仍在進行中，會要求有關學校盡快提交詳細資料作核實之用，如發現違規情況，會要求學校作出修正，並不排除向有關學校發勸喻或警告。

↓ ↓新會商會陳白沙紀念中學2018/19學年中一書單 ↓ ↓

教育局正調查新會商會陳白沙紀念中學開辦校本英文班，有否違反教學語言政策。（資料圖片／鄧穎琳攝）

新會商會陳白沙紀念中學雖然多次向不同傳媒表示暫不就此事回應，但據知，正離港休假的校長徐榮耀，曾多次發內部「澄清聲明」，聲稱學校有權以英語任教的兩科非語文科目，只佔總課時的18.9%，仍有空間推行「英語延展教學活動」，做法沒有違規。

地理科試卷及書單均顯示使用英語授課

但《香港01》最新獲取到相信是該校的部分歷屆試卷，其中2015/16學年供中一A班應考的地理科期終試卷，幾乎全以英文出題，只有個別題目包含中文字詞解釋。另有消息人士提供一份相信是該校在2018/19學年書單，顯示該校當年中一A班、中二A班及中三A班的學生，均選用英文版的數學、地理及科學課本及作業，意味該校很可能在過去三年均在初中三個非語文科推行英語教學。

陳白沙中學2015/16學年中一A班地理科期終試卷，幾乎全以英文出題。

另外，該校網站的《學校周年發展計劃2017-2018》顯示，校方計劃在各科加入英語教學元素，務求「各科加入英語教學元素達20至25%」，可見該校有機會在數學、地理及科學科外，再在非語文科涉用英語教學。

「化時為科」只限最多兩科以英語授課

一般而言，若非英文班，如有科目的教學語言、基本教科書、課業習作及學生評估等均以英語為主，等同該科實行「化時為科」。教育局明言，學校實施「英語延展教學活動」時，同時可選擇將有關課時利用「化時為科」方式以英語教授個別非語文科目，並以兩個科目為上限，惟有關課時不得超出總課時的25%（扣除英文科課時後）。

資料顯示，大部分學校會善用空間以增加英語授課時數，但多數會選擇在數學及科學兩科，甚少會選擇地理科以英語教學。

教育局：若發現違規或發警告

教育局強調，調查仍在進行中，當局已要求涉事學校盡快提交相關資料作跟進，如發現任何與事實不符的情況，會要求學校作適當跟進。若發現違規，將要求學校修正；有需要的話，不排除向有關學校發勸喻或警告。