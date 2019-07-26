水電費遭濫收高出近五成至一倍　劏房戶不敢告業主寧流連街頭抖涼

爭取低收入家庭保障聯席在7月進行調查，發現劏房住戶被濫收水電費嚴重，收費較正常高五成至一倍。因此有劏房住戶為節省用電，炎夏時流連街頭，不回家中。65歲霞姐面對被濫收電費寧流連街頭都不敢告業主，立法會議員尹兆堅則質疑政府沒心幫助窮人。

霞姐指平時會儲蓄漏水來沖廁，為節省電費寧願上街。（李樂天攝）

65歲的霞姐居於深水埗鴨寮街的板間房。她輪候居屋已經6年，但公屋承諾三年等候期已過，政府卻至今仍未對她作出任何聯絡。

霞姐同時也飽受濫收電費所害，電費每度1.5元，比起平均的1.17元高出近三成。為應對龐大的電費開支，霞姐在炎炎夏日亦不留在家裡開風扇消暑，反寧願流連街頭以減少用電量。她說：「我很慳呀！每日只是1點到1點15分看新聞，沖廁所都是用洗菜水和洗衫水。」

當被問到有否對業主濫收電費作出投訴，她說：「我不敢告業主，因為我驚他會加我租。」

像霞姐的受害者大有人在，令民主黨，立法會議員尹兆堅質疑政府完全沒有重視窮人。他認為制度有根本性問題，呼籲運房局對現承諾，成立跨部門委員會解決濫收水電費問題。

爭取低收入家庭保障聯席在7月期間進行調查，發現劏房戶水電費遭濫收高出近五成至一倍。（李樂天攝）

爭取低收入家庭保障聯席在7月期間進行調查，向劏房戶收集200份問卷。調查發現，受訪者每度電平均遭業主收取1.72元，較中電平均每度1.17元高出許多四成七。他們平均每月的電費為636元，遠超正常家庭在夏日的平費電費379元多付六成八。

另外，水費濫收問題亦同樣嚴重，劏房戶每期結算期需付882元水費，較正常家庭高出2.1倍。

調查也發現，劏房戶普遍對租務和水電收費認識不足，面對濫收情況時表示無助。

關注問題的民間團體認為，政府必須改革制度，如成立跨部門專責小組處理舉報，重新審視租務條例，或重設水電津貼。他們又促請中電修例，及水務處修例，加重罰則，重設稅務管制，最後增加建屋量。