劏房單位面積越少呎價越貴　有劏房戶續租時被要求交手續費

「深水埗N無人士房屋關注組」今日發表一項調查，發現區內劏房租務狀況極不理想，面積越少的單位呎價越貴，少於100呎的單位呎價高達47.3元。租戶每次租約到期時，續租更需要繳交不在合約條款中的手續費。 出席記者會的立法會議員張超雄提到，劏房租金問題已困擾多年，亦多次在立法會中提出租金管制動議，惟政府未有採取措施。他提到在現行政府權力結構下，民主派議員在議會中佔少數席位，加上「每次一投票就輸」，無力推動租金管制或干預財政預算案中的建造公屋預算。

張超雄提到，劏房租金問題已困擾多年，亦多次在立法會中提出租金管制動議，惟政府未有採取措施。（曾凱欣攝）

被迫繳交「行規」續租手續費

《深水埗區租金及中介費用調查》中發現，租戶透過地產中介經紀租樓，每次租約到期時，續租需要繳交500元至1000元手續費。

劏戶租戶亞嫦指，現時租居住的單位在一年「死約」後，第一年「生約」開始，地產商則要求她支付租約中沒有提及的1000元手續費，又稱之為「行規」；她提到地產商表明若不繳交費用，則無法續租單位，她只好迫於無奈下繳付費用。

有業主每月加租 關注組：應訂立租務管制

關注組成員李德明提到，基層大多經地產中介經紀租樓，需繳交佣金及按金，惟收費沒有劃一標準，令租樓成本大增。他又提到，某些業主更以月租方式租出單位，租金按月增長，形容劏房租戶住在「水深火熱」中。

關注組建議政府重新訂立租務管制，規定業主必須續約最少2年，期間不能加租，又期望可規管加租幅度不得超過當時的通脹水平，以保障租客權益。

關注組成員李德明（圖中）提到某些業主更以月租方式租出單位，租金按月增長，形容劏房租戶住在「水深火熱」中。（曾凱欣攝）

張超雄：需改權力結構 否則情況只會持續

張超雄自上周三加入反修例絕食行動，出席調查發佈會時一臉倦容。他提到，自己就租務管制在議會中已多番提出動議，但政府未有採納，由於租務管制或會影響公帑及政府運作，自己作為立法會議員亦無力立法規管租金問題。

張超雄認為，《基本法》限制立法會議員的權力，政府大權在握。在每年的預算案中，議員沒有能力去增加政府在建造公屋上的預算；加上民主派在立法會會議中的席位佔少數，強調「提出任何嘢，每一次一投票就輸」是現實問題。

他認為已無法再用「純粹講道理嘅方法」解決問題，市民一定要將問題赤裸裸和清楚地放在官員面前，又指長遠而言需改善政府權力結構，否則清況只會持續。

劏戶租戶亞嫦指，續租時地產商要求她支付在租約中沒有提及的$1000手續費。（曾凱欣攝）

一同出席記者會的立法會議員尹兆堅提到，現時的社會局面下，政府需要賺取民望。故他認為未來政府發表新一項施政報告前，是好的方向予市民爭取和發聲。期望短期而言可立法規管租務問題，長遠則要求政府建設更多公營房屋單位。