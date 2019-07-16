關愛基金通過一筆過津貼　助低收入住戶買傢俬　工廈劏房戶有份

扶貧委員會今（16日）召開大會，據悉原則性通過政府「改善家居環境援助計劃」建議，為合資格的低收入住戶提供一筆過津貼，進行簡單家居改善維修、購買傢俬或滅蝨等服務。計劃為期兩年，總撥款額為2.8億元，料可惠及2.4萬名住户。據了解，計劃原只發放予劏房等不適切居所，但社署接納委員建議，同意將工廈及商住兩用大廈、天台屋及籠屋等住戶，一併納入受資助範圍。 不過是否向住戶發放現金購買服務仍有爭議。有委員憂慮津貼倘以現金發放，屆時或未得用所，或致措施未能到位，留待日後再商討有關細節。

本港有不少工廈被發現改建成住宅用途，雖然工廈自住屬於違法，但有不少港人貪其租金相宜入住。（資料圖片）

政府早前建議委託社聯擔任項目統籌，並由社署推行，另會夥拍非政府機構作為執行單位協助推行項目。非政府機構將負責處理申請，包括進行資格審批、透過家訪評估劏房戶的家居環境，以及參照設定清單上的改善項目需要，並為合資格的住戶訂購所需的項目。資助金額上限為 8,500 元 ( 一人住戶 ) 及 10,000 元( 二人或以上的住戶 )。

臨時接納工廈劏房戶可領津貼

據了解，扶委會今日商討有關細節，社署同意將3-4人家庭津貼額提升，但總撥款額不變。另有委員提出將適用居所範圍擴大，社署最終同意納入工廈及商住兩用大廈住戶，意味受資助人士即使非居於劏房，只需合符經濟審批及所需門檻，即可獲資助一筆過津貼，改善家居環境。



此外，扶委會亦通過九龍城樂善堂小學改建成過渡性社會房屋項目，改裝工程預計於2019年9月進行，需時約6個月，預算申請撥款額為1,304萬元，即每個單位的預算開支為26萬元；另亦同意推出「資助購買及興建預製組合屋試驗計劃」協助欽州街組合屋興建工程，預計可於今年下旬進行招標。

樂善堂總幹事劉愛詩表示，校舍改建作過渡性社會房屋是本港首例，她期望計劃能為其他辦學團體或政府機關作為案例，考慮將閒置校舍作社會房屋用途，解決基層住屋困難。下一階段將進行工程招標工作，待下月31日學校正式停辦後，預計10月開始改建工程，並以2020年3月為完成目標，期望家庭能第2季正式入伙。



扶委會亦同意資助全港受影響的模擬電視住戶，購置數碼電視或機頂盒。援助計劃為期18個月，總撥款額為4億5,645萬元（包括行政費用2,173萬元），預計可惠及約16萬個住戶。