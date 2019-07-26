【光復元朗】張建宗：參加遊行要保持和平　尊重聯署　拒獨立調查

反修例風波未解決，有市民醞釀明日舉行「光復元朗」行動，政務司司長張建宗今(26日)會見傳媒，他指周日元朗有暴徒襲擊手無寸鐵市民，行為令人髮指及憤慨，他明白大眾對警方處理的期望有落差，希望發聲譴責，他衷心呼籲市民要以和平理性表達意見，遠離衝擊行為，小心保護自己，又提醒市民勿濫用999電話，以免影響求助市民。 他又指，相關遊行已獲警方發出反對通知書，遊行申請者亦已提出上訴，政府會尊重上訴委員會結果及決定，他提醒，倘委員會維持原判，遊行屬違法。他又首度向當日40多位受傷市民致歉，表明港府願意承擔責任，但重申監警會機制行之有效，期望大眾先予其做功夫。

港府今（26日）會見傳媒，由政務司司長張建宗（左三）拉大隊，聯同民政事務局局長劉江華（左二）、社會福利署副署長（服務）林嘉泰（右一）及運輸署助理署長（新界）李艷芳（左一）解畫。（羅君豪攝）

民政事務局局長劉江華則指，過去元朗城鄉共融，明日則面對困難時刻，鄉議局、區議員感到擔心，希望參與人士可以保持理性和克制，以暴易暴不能解決問題。



社會福利署副署長（服務）林嘉泰表示，市民如情緒受困，可致電社署24小時熱線23432255，如有需要，可獲轉介至社署臨床心理學家，社署亦會與轄下安老、康復服務作出相應聯繫。運輸署助理署長（新界）李艷芳則指，明天會啟動緊急事故交通協調中心，監察元朗的交通情況，亦會與警方及公共交通承辦商協調，部分巴士路線明天可能需要改動，呼籲市民不要駕車前往受影響地區。

拒絕成立獨立調查委員會

不同界別均發起聯署，要求當局成立獨立調查委員會，調查整個事件。不過張建宗被記者再三追問下，依然表示可依循監警會既定機制處理；他又表示，政府思考工作未有停頓，正思考究竟還有什麼可以做。他強調要繼續向暴力說不。他又解釋，又知悉大家不好受，期望多作溝通，包括特首及自己在內，正與不同組群保持溝通，包括青少年組織，大學校長等，期望有新作風，與市民拉近距離。

他又重申，利用監警會申訴屬適合渠道，因是既定機制，以往亦有成績，同時有警員受制裁，政府正繼續思考未來可如何做，期望公眾給予更多空間思考，惟不能訴諸暴力。

周日元朗西鐵站有白衫男子手持武器，無差別攻擊市民，最終浴血西鐵站。(資料圖片)

尊重公務員聯署 呼籲謹守崗位

被問到政務主任（AO）醞釀聯署，會否公務員違反守則？張建宗表示，歡迎公務員發表意見。倘是罷工，當日會視作不發薪水處理，他強調適當環境表達意見是理解的。記者再進再追問政府拒設獨立調查委員會原因，他重申監警會將認真做功夫，並就事件重組完整圖案，歡迎市民及傳媒任何時間給予意見，期望大眾先予監警會做工作。

元朗事件不可接受

記者追問現時社會是否呈無政府狀態，失去管治意志，張建宗則稱，完全不可接受（元朗事件），警方已承認處理有落差，他續稱，本港是安全城市，向來引以為傲，更是十個最佳治安領先城市之一，但政府無動搖管治意志，希望繼續為港人謀福祉。

至於元朗事件中，警方遲到39分鐘，政府願代為道歉？張建宗指絕對願意。他表當日有40多位市民受傷入院，社署社工已作跟進，政府致以深切慰問。他表明，願就此事手法為市民道歉，並承擔責任，因本港不能接受無法無天局面，衝擊法治。