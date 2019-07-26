【光復元朗】7.27遊行被禁上訴失敗　鍾健平：強烈憤慨

政府修訂《逃犯條例》掀起風波，元朗周日（21日）更發生無差別攻擊市民事件，有市民事後自發本周六（27日）舉辦元朗區遊行，惟被警方發出反對通知書。遊行申請人鍾健平稱，已按程序向警方的決定提出上訴，上訴委員會於今日（26日）下午3時就有關上訴舉行聆訊，至傍晚6時許休會30分鐘，至6時48分委員會宣布維持警方發出禁止該公眾集會及反對公眾遊行的通知的決定，鍾健平提出上訴失敗。 鍾健平表示，公眾集會及遊行上訴委員會一致決定，7月27日「光復元朗」遊行上訴失敗，即禁止公眾集會及反對遊行書仍然生效，他對此感到強烈憤慨及失望，並宣布明日下午3時，仍會於水邊村遊樂場出發，途經元朗大馬路至西鐵元朗站，且強調「為網民戴得頭盔，就唔會擔心人身安全」。

逾百名穿白衫者持鐵通長棍於南邊圍與警方對峙，警方及後入村調查並一度帶走一人。（香港01記者攝）

委員會：考慮參與者安全及連串社會事件作決定

上訴委員會一致認為，今次遊行將對公眾人士及公共秩序安全構成嚴重威脅，加上考慮到一連串社會事件，故維持警方發出禁止該公眾集會及反對公眾遊行的通知決定，撤銷申請人上訴。

警方昨日反對周六「光復元朗」遊行申請，遊行發起人、元朗居民鍾健平提出上訴，下午3時在梁顯利油麻地社區中心出席上訴委員會聆訊。委員會主席為彭鍵基，其餘3位出席的委員為陳漢威、鍾婧薇、郭永強。現場有兩位警方代表包括元朗分區指揮官葉劍影，亦有3名律政司代表。

鍾健平在上訴委員會聆訊中，逐一反駁反對通知的五大理由。聆訊首先關注「光復元朗」遊行人數的估算，鍾健平早前預計有369人參與今次遊行，當時是以自己朋友及協助遊行人士等作初步估算，但強調鑑於社會氣氛及情況，難以估計遊行人數，如民陣遊行預計一個一萬人參與的遊行，最終可以有三千人或三萬人參與，證明估算與現實會有落差。

他承認，遊行人數估算屬保守，但願意與警方就遊行管理商討配合，現時預算會有5000人參與，亦保證至少可安排150名糾察維持秩序。

指警方建議路線較多小巷 襲擊示威者人士易躲藏

鍾健平堅持原定路線比警方提出的天后誕路線較為可取，他指天后誕路線一帶近乎全部為民居，一旦舉行遊行，預計參與者會叫口號，又會充斥不少情緒，擔心會嚇例附近居民；而該處不少樓宇為唐樓，保安管理較差，相反原定路線較多商鋪，設有閉路電視，若屆時發生不幸事件，如高空擲物及擲鏹水等，仍可有助警方執法。

他續指，警方建議的路線較多小巷，附近有至少有四條村落，包括馬田村等，屬100至200米距離，一旦有人士從村落突擊示威者，亦容易在行動後躲入村落。至於遊行終點接近南邊圍村，鍾指，只有一條小路走入村落，距離約200至300米，即使雙方欲進出發生衝突，鍾認為可安排糾察控制場面。

警方昨日指，擔心遊行人士容易誤闖輕鐵路軌範園，鍾就反駁過往有不少遊行在港島北舉行，如灣仔軒尼詩道一帶均有電車行經及設有架空電纜，反問為何元朗遊行會較危險，「點解過馬路都會危險？係匪夷所思。」

他堅持，今次遊行是和平理性及非暴力，藉此向「恐怖份子」說不。

堅信「事實勝於雄辯」

鍾健平在聆訊前表示，對上訴獲得成功的機會並無信心，認為過往上訴聆訊委員會偏坦警方多於民間意見，但堅信「事實勝於雄辯」。他又指，不介意一個人走警方路線，以證明警方反對理由不成立。

有4名市民今日向警方申請不反對通知書，發起周六遊行，以元朗西鐵站為起點，朗屏西鐵站為終點。鍾認為，再有網民在同日發起遊行會造成資訊混亂，但若然他們成功申請遊行，自己會作出配合；倘申請同被警方拒絕，他則會行走自己原定的路線。

▼7.21元朗黑夜▼

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元朗指揮官：係咪要元朗成為殺戮戰場？

元朗分區指揮官葉劍影表示，尊重市民和平集會及遊行的權利，警方亦樂意協助和平的示威。她指，今次遊行是衝著7月21日的元朗事件而來，網上出現威脅公共安全的言論，例如會燒祠堂、掘山墳；近日亦出現連串事件，如議員何君堯辦事處及雙親墓碑被毀事件等，反映不能夠低估網上的言論的影響。

葉劍影指，觀乎這兩個月的遊行，遊行估計與實際人數差距以倍數計算，今次亦難以估計參與人數；而社會氛及遊行暴力程度升溫，令遊行存在潛在危險，認為屆時警方未必有足夠能力保護及控制衝突場面。她強調，今是反對遊行申請屬特殊情況，過往只有不足1%的申請不獲批准，但是考慮維持公眾安全及公共秩序而作出「艱難」決定，又反問「係咪要元朗成為殺戮戰場？有血流事件發生？」