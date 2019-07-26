退休警到銀行盜款　事主兒子快過警察到場助拘捕　被告認罪候判

曾8次被定罪的退休警，聲稱因欠下賭債，受內地人「O記」及「天真」威逼，拿著別人遺失的身份證到銀行假扮戶口持有人，並從3間銀行盜取合共657萬港元。惟有次被銀行職員發現有異，事主兒子知悉後快過警察到場，遇到退休警並拍下容貌。退休警今（26日）在區域法院承認3項盜竊罪及2項串謀盜竊罪。法官將判刑押後至29日。

被告陳榮佳在區域法院承認3項盜竊及2項串謀盜竊罪名。（資料圖片）

拿他人身份證要求銀行改密碼

案情指，被告到花旗銀行出示事主遺失的身分證，職員信被告是戶口持有人，得到推薦信並更改密碼。約一個月後，被告在另一分行以同一身分證，要求索取帳戶號碼提示卡。這次職員得悉客戶的身分證已經報失，遂報警方及通知事主。

事主兒子趕到銀行遇上被告

事主隨即吩附在附近上班的兒子前往該銀行，其兒子比警方更早到場，並拍下被告的容貌。警方數小時後找到被告並作拘捕。

調查後，被告遭發現早前在東亞及滙豐銀行，亦曾以同樣手法用另外2張遺失的身分證盜取款項，再以轉賬買下零售價為349萬的金條。警誡下，被告稱涉案身分證由兩名內地人「O記」及「天真」提供，他受兩人指示行事。

「秘撈」的士司機被迫提早退休

被告過往有8次定罪記錄，上次刑滿日期為前年10月。辯方求情時道，被告因欠下賭債受威逼犯案，並非主腦，但承認他每次可獲一成贓款。他又透露，被告曾是警員，因「秘撈」任的士司機時發生交通意外而沒向上司報告，最終被迫離職。

據悉，所有事主均獲得全額賠償。而按報導，被告1975年加入警隊，當差32年，2007年遭勒令退休，之後曾犯爆竊、危險駕駛、濫收車資等罪。

案件編號：DCCC1114/2018