【逃犯條例】空管人員或發不合作運動　警告可致嚴重經濟損失

反對修訂《逃犯條例》風波持續，一群「在機場任職的市民」今日（26日）於機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會。集會有2,500人參與，一批空管人員透過立法會議員譚文豪發公開信，要求政府立即回應市民的五大訴求，否則會將行動升級，發起不合作運動，又警告香港國際機場是全球最繁忙的機場，客貨運量冠絕全球，行動勢導致嚴重經濟損失。

7月26日機場「和你飛」集會，有人高舉「接良知 HK726」的標語。（葉家豪攝）

集會在今日（26日）下午1時開始。集會人士要求政府回應民間的五大訴求：撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員會追究警隊濫權、立即雙普選。本身是機師的公民黨立法會議員譚文豪，在集會中為一批空管人員讀出公開信，要求政府立即回應市民訴求，否則會將行動升級，發起不合作運動。

該批空管人員在信中表示，他們從事人命攸關的專業，需要保障每位旅客、機組及地勤人員的性命，每天都面對極大的壓力及挑戰。因此，他們不能夠接受警方以壓力大、被人指罵情緒失控作為犯錯、疏忽職守的藉口。



見到元朗事件後不能夠默不作聲

他們強調，他們作為航空界的專業人士，明白其社會責任，即使看到社會上發生不公義的事件也緊守崗位，但是看到元朗的襲擊事件後，認為不能夠「默不作聲、助紂為虐」。

對於7.21上環的開槍鎮壓示威者、元朗事件，他們是感到憤怒。他們呼籲，政府要對民間五大訴求提出有建設性的回應，否則不排除行動升級，進行不合作運動，「香港國際機場的客貨運量冠絕全球，假如機場不能正常運作將導致嚴重經濟損失。」

↓ 航空管制員對政府公開信全文↓

【緊急呼籲】空管的專業與良知

感謝一眾本地機師響應我們22/7的公開信，以及各大小媒體的關注。

於全球最繁忙機場之一工作，我們跟各行專業一樣，每天都面對極大的壓力和挑戰。我們沒有制服與誓詞，但我們嚴格遵循指引和法規履行職務，致力維護航空交通安全和效率。

從事人命攸關的專業，我們絕不能以壓力大或被人指罵情緒失控作為犯錯或疏忽職守的藉口。因為我們知道，一個細如微塵的錯誤決定都足以引發一場嚴重空難。每位旅客、機組及地勤人員的性命安全都是我們的責任。而香港人的性命安全，香港政府及警察理應責無旁貸。可是，時至今天，已經有六位市民選擇結束寶貴生命，以死控訴特區政府的施政失誤，但執政者依然無動於衷、視而不見。

作為航空界的專業人士，我們明白我們肩負社會責任，即使看到社會上發生的種種不公義，也一直默默地緊守崗位；但作為香港人，過去的每一枚催淚彈、每一槍布袋彈、每一棍黑勢力的毒毆，都狠狠地打在我們的心上。人民在哀號，我們的家失去了秩序，我們還可以憑甚麼繼續沈醉工作，埋沒良心、默不作聲、助紂為虐呢？

今天，我們不能只說專業，更要講良知。

對於特區政府高層及警隊，就上環的開槍事件和元朗恐怖襲擊所提出的那些毫無重點、毫無建設性、是非顛倒的回應及解說，我們感到極之憤怒。我們不得不站起來，與業界一同參與26/7的機場集會。我們在此呼籲，香港特別行政區政府對於民間五大訴求提出有建設性的回應。否則，我們不排除行動升級，進行不合作運動。

我們明白香港國際機場的客貨運量冠絕全球，假如機場不能正常運作將導致嚴重經濟損失。但是，專業就是以公眾安全為先，我們只能做應做的事。

作為航空管制員，我們專業與良知同行。

#黑衣為記