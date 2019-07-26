【逃犯條例】港人眾籌台灣報章頭版登廣告　冀台汲取港人沉重教訓

連登網民繼續透過在外國刊登廣告，引起國際對於香港修訂《逃犯條例》及現時本港的爭議之關注，今天就在台灣《自由時報》刊頭版半版聲明，聲明以「保衛台灣重奪香港」為題，指港人希望以自身慘痛的教訓為事例，提醒台灣人及所有人，不要相信中國政府的任何承諾及簽署的任何協議。

連登網民今在台灣《自由時報》刊出頭版半版聲明，以「保衛台灣重奪香港」為題。

聲明感謝台灣為香港人保存《南京條約》，引述台灣李登輝前總統指出，在法理上，如果英國想要把香港歸還，合法的繼承者自然就是《南京條約》的繼承者。聲明指出，台灣雖然掌握了香港命運的根源，但沒有命令香港做任何事。

聲明認為，香港不公平的選舉制度讓議會失去代議功能；中共政府連年濫用基本法「解釋權」，直接干擾香港的立法和司法制度，破壞香港法治；消耗香港的公共資源幾至極限。聲明批評中共政府，肆意綁架奉公守法的香港市民，不斷清洗港人的文化、語言、文明與歷史，不斷竭力奪走港人的自由。

港人眾籌，在台灣報章頭版登廣告。（中央社）

聲明又斥，中國政府不尊重《中英聯合聲明》及《南京條約》，卻單方面以協議約束他人，「香港人曾經以世界文明標準天真相信中國政府會信守承諾，結果現在整個香港也得付出沉重的代價」。聲明表示，港人希望以自身為事例，提醒台灣人及所有人，不要相信中國政府的任何承諾及簽署的任何協議，「不論《南京條約》與《中英聯合聲明》，對他們而言都只是欺世的廢紙。他們會不斷以承諾欺騙更多人，建立更巨大的霸權。」

聲明強調，透過香港人慘痛的教訓，希望台灣人接納港人勸諫，引以為戒，祝福台灣人能好好保衛自己，把民主、自由傳承下去。