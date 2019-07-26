【逃犯條例】中大醫科生拒沉默　斥政府挑戰港人底線　約千人出席

一班香港中文大學醫科生今日（26）下午5時在中大百萬大道發起「不再沉默，杏林同行」靜坐行動。他們認為在政府及警察連日不斷挑戰港人底線，令恐懼不安蔓延。在大是大非之際，他們認為必須拒絕沉默，行出來表態，大會指共有近千人出席。 發起者之一胡紫瑩認為，行動是為了表達對政府及警隊近日各種不公義行為之不滿。她希望參加者可以放低身份的包袱，以一個香港人的心面對社會的問題。

一群中文大學醫科生今日下午5點在中大百萬大道發起「不再沈默，杏林同行」靜坐行動。（李樂天攝）

參加者方同學表示，非常不支持政府種種的行為，感覺近日去了多次遊行都沒有實質的用途。他說：「今日出來集會是為了做自己能力可以做到的行為。出來的全都是同學，所以很有共鳴。」

另一參加者鄧同學就認為今日靜坐是為社會出一分力，「我看見很多醫科生同學都出了前線作義務醫護，自己亦有出去遊行，希望今日出來可以令社會更明白我們訴求。」

數名受訪學生表示，擔心明日元朗遊行會有危險而不會參與，但對出席者表示支持。

參加靜坐的胡金榮醫生表示，醫護人員跟市民同一陣線，「我覺得罷課學生有創意，30年來醫科生很少參與政治，但現在他們都行出來。」現任區議員，聯合醫院急症室醫生鄺葆賢也有上台，她向政府和警隊表示極度不滿。

中大醫科高級講師劉善雅亦有到場支持學生，「我以學生為榮，社會上每一個崗位的人都應行出來。」她表示，很多教師都不認同政府的做法。