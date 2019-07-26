【元朗遊行】裁決不變　鍾健平堅決一人遊行　警指揮官促尊重裁決

修訂《逃犯條例》爭議持續，周日（21日）更發生大批白衣人於西鐵元朗站襲擊途人事件。有網民發起明（27日）「光復元朗」遊行，於下午3時由水邊村遊樂場出發，途經元朗大馬路至西鐵元朗站，惟遭警方發出反對通知書。發起人、元朗居民鍾健平其後提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日（26日）下午一致裁定，維持7月27日「光復元朗」遊行上訴失敗，即禁止公眾集會及反對遊行書仍然生效。 鍾健平就上訴結果感到強烈憤慨及失望，強調明日仍會一人按原訂路線遊行，且不擔心其人身安全，惟不建議市民跟從，同時促請立法會議員及政府官員盡快修改《公安條例》245第44(4)條，以堵塞現時漏洞。 元朗分區指揮官葉劍影則表示，上訴委員會基於公眾安全及公眾秩序，認同警方發出反對通知書，希望市民尊重裁決結果，不要參與未經批准的集結。

「光復元朗」遊行的發起人、元朗居民鍾健平（左）就上訴委員會維持原判，感到強烈憤慨及失望。（資料圖片）

「香港完全唔知發生咩事」

鍾健平表示，得悉政務司司張建宗於今日下午3時許，就明日的元朗遊行稱不希望有任何暴力衝突事情發生，希望保持「和平、理性、非暴力」的態度進行公眾活動，但上訴委員會維持原判，欲質問特首林鄭月娥，元朗明日中午12時至晚上23時59分是否進入宵禁狀態。

同時又稱，上訴委員會聆訊進行期間，自己僅以多個原因及事實向上訴委員會主席彭鍵基呈現，依然被裁定上訴失敗，期間有多名警員激動流淚，質疑「香港完全唔知發生咩事」，是否要推翻香港政權。

而不反對通知書第二申請人巫堃泰則指，明日下午3時仍會在聖伯多祿聖保祿堂出發，邊遊行邊祈禱至元朗西鐵站。巫表示，希望同樣身為天主教徒的林鄭月娥能予以尊重。

政務司司長張建宗今日下午見記者，表示希望明日的公眾活動能保持「和理非」。（資料圖片）

尚有一宗元朗遊行處理當中

元朗分區指揮官葉劍影表示，上訴委員會基於公眾安全及公眾秩序，認同警方發出反對通知書，希望市民尊重裁決結果，不要參與未經批准的集結。葉劍影又指警方現時仍處理兩宗元朗遊行的不反對通知書申請，其中一宗昨日申請的個案，經已獲警方發出反對通知書，另一宗至今仍在處理當中。

被問到警方發出不反對通知書，是否「開壞先例」，以及警隊將作出什麼部署，葉劍影則重申一直尊重市民和平集會的權利，且警方會從不同渠道搜集情報，並留意局勢發展作出相應部署，冀市民能對警隊維持信心。