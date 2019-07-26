報道指楊潤雄考慮撤回通識必修必考　教協：反對政治干預通識科

教育局轉用文憑試作為本港高中課程的主要考試制度時，通識科為四個核心科目之一，而教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」經研究後，建議維持通識作為核心必修科。但局長楊潤雄在昨日《星島日報》刊出的報道中，指社會上不少意見質疑通識科教材、甚至教師教學方法偏頗，透露政府不排除重新考慮通識科是否繼續必修。 教協今日（26日）就報道發出聲明，直言「以非專業的原因而貿然推翻教育界的共識，是危險的做法，教育界不能接受」，促楊潤雄以明確態度維護教育界專業自主。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

楊潤雄：不少意見指教師教學時存偏頗

有多名建制派人士，包括推動新高中課程的首任特首董建華，都將時下青年人激進問題，歸咎於通識科令學生變得激進。教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」經超過一年半的研究及討論後，建議維持通識作為核心必修科，報告已交教育局考慮。

但楊潤雄在《星島日報》的訪問中，雖然重申看不到有實質證據證明通識科令青年變得激進或「出了問題」，但透露收到不少社會意見，質疑坊間教材，甚至教師教學時存偏頗，考慮到課程會對下一代有影響，故當局不能置之不理。

楊潤雄稱，或要研究課堂設計是否達到目標、能否令學生有正確價值觀等，報道直接引述他說：「如真的有些問題，令課程無法達到原先目標，就算專責小組從理念上覺得這科要繼續，那我們是否繼續下去，政府亦應該有所考慮。」

教協促楊潤雄捍衛教育自主

教協認為，政府中央政策組委託大學的研究明確顯示，通識科不但不會使學生激進，反令他們更理性、多元及包容。教協促請政府不應將年輕人參與社會運動及政府施政失誤歸咎於通識科，令通識科成「代罪羔羊」。



教協直言，楊潤雄作為教育局局長，面對不實指控時有責任堅守專業立場，以正視聽，否則若以非專業原因、貿然推翻教育界共識，屬危險做法，直言「教育界不能接受」，促楊潤雄與教育界一起捍衛教育的尊嚴和自主。

教育局：考慮必會從專業出發

教育局局長新聞秘書回應查詢時強調，局長從來沒有把近年有說青年人變得激進或出了問題歸因於通識教育，反之他多次在公開場合表明，希望通識教育科能夠培養同學有明辨思維、多角度思考，培養正面的價值觀，成為有責任感的青年人。

局方指，學校課程檢討專責小組現正就課程（包括高中通識教育）進行檢討及諮詢工作，歡迎各界人士表達意見；教育局局長對此持開放態度，並不存在預設立場，亦無排除委員會的任何建議。而正如局長在最近的專訪中指出，當委員會提交最終報告時，政府的考慮必會從專業出發，並以學生利益為依歸，而非政治決定。