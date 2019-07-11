【DSE放榜2019】喇沙狀元黃子峯：話通識科失敗係錯誤指控

2019年中學文憑試昨日（10日）放榜，喇沙書院今屆誕生三名狀元。喇沙書院副校長鄧仲翩，以及該校3名狀元黃子峯、蕭子聰、許友灝今日（11日）出席港台節目《千禧年代》。 3名狀元均認為通識科是必不可少的科目，不但能夠讓學生了解其他學科忽略的社會議題，更能培養學生批判性思考，不認為通識科會令學生變得激進，其中黃子峯更直言「話通識科失敗係錯誤指控」。

黃子峯不同意社會有聲音指控通識科，令學生變得激進，他認為學生作出決定，會「更加明白自己意見只係社會其中一把聲音，先係真正知自己唔係大哂」。（資料圖片／鄺曉斌攝）

對於學校課程檢討專責小組建議該科「獨立專題探究」（IES）改為選修，成績以第四級「封頂」，黃子峯回應指，通識科的獨立專題研究（IES）是不可或缺，認為透過IES能培養學生批判性思考，更宏觀和客觀去看不同事情或議題。

黃子峯透露，自己的IES題目為本港人口老化，他直言在進行IES研究前，一直以為人口老化是媒體「炒作」多年的議題，直至就議題深入研究才明白人口老化對本港影響深遠，日後稅收減少，醫療開支增加，認為香港需立即處理人口老化問題。

黃子峯亦不同意社會有聲音指控通識科，令學生變得激進。他解釋，學生接收社會正反兩面的聲音後再作判斷，必然是經過深思熟慮，亦會「更加明白自己意見只係社會其中一把聲音，先係真正知自己唔係大哂」，日後更會聆聽其他人的聲音。

三名狀元未來均希望報讀中大為「尖子」而設的「環球醫學領袖培訓專修課程」。

▼2019年DSE文憑試十二狀元▼

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許友灝（右二）指，通識科會教授其他科目忽略的議題，能為踏出社會作好準備。（資料圖片）

另外，蕭子聰亦認為通識科有助學生明白本港不同議題，認為通識科「唔會激化年青人」，反而有助學生建立批判性思考。他同意通識科至今仍有不完善的地方，但未來可作出修訂。許友灝亦指出，其他科目或會忽略推導社會各式各樣的議題，而通識科正正會將其他科目所忽略的香港政治、環境，以及社會等議題一一教授，形容是「有必要知道的事情」，能為日後投身社會作好準備。

對於特首林鄭月娥有意改革青年發展事務委員會，三人均認為政府必先建立一個好的多元平台，讓發聲及接收者都能互相溝通，才能達致目的。

▼2019年DSE十二狀元談反修例風波▼