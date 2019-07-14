課程檢討倡通識IES選修　小組：照顧學生多元化　冀促全人發展

教育局學校課程檢討專責小組經過逾一年半研究，於上月底就中小學改革發表文件，並開展兩個多月的公眾諮詢。小組建議保持通識科必修必考，但容許學生選擇不做佔通識科兩成分數的獨立專題探究（IES），單憑文憑試作答試卷可獲最高第四級成績。 專責小組今日（14日）接受電台訪問時表示，調整IES非一刀切、亦不是偏幫考試成績不夠好的學生，而是建議學生，按個人興趣和能力，選舉投放不同時間在不同學科上，冀促進學生全人發展。小組成員亦表示，數碼時代下，資訊混雜，價值觀教育的推行亦應當重視該問題。

教育局成立的學校課程檢討專責小組上月底發表諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但佔該科兩成分數的獨立專題探究（IES）則改為選修，容許學校或學生若選擇不做IES，單藉考試最多只可考獲第四級。（胡家欣攝/資料圖片）

在出席電台節目《政好星期天》時，學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟表示，小組的兩個檢討的核心目標，是促進學生學習及全人發展，小組希望透過優化課程，創造空間和時間照顧多元化學生的需求。

小組成員葉成標表示，現時DSE考生有不同出路選擇，包括考入大學、修讀副學士學位及高級文憑等等；容許學生不作獨立專題探究，是希望照顧不同能力和出路的學生，並非一刀切，照顧「考試無咁叻」的學生。葉成標亦表示，大家都同意學生要「德智體群美」五育要均衡發展，但在專責小組的檢討過程中，不少學校同工反映，現時學校往往無時間做到智育以外的教育，建議教育界在教學方法上多多反思。

專責小組成員吳大琪在回應價值觀教育時表示，如今是數碼時代，學生透過網媒、互聯網可接觸到不同觀點的信息，亦會對學生造成影響；強調現時資訊太多，價值觀教育的推行亦要考慮到這一點。

專責小組表示，課程檢討建議報告的公眾諮詢將於9月16日完結，小組將會多聽意見。