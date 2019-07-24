【HPV疫苗】診所檢冒牌疫苗樣本　化驗結果：不含HPV疫苗成分

香港掀起假疫苗風波，香港海關及衞生署舉行聯合行動，在觀塘信穎醫務中心及尖沙咀的加維醫務及疫苗中心，分別檢獲76盒及162盒懷疑冒牌疫苗。衞生署公布懷疑冒牌疫苗的中期化驗結果。至今，化驗結果顯示樣本中沒有發現有害雜質，同時不含子宮頸癌疫苗成份，其中在觀塘信穎醫務中心檢取樣本的分析結果顯示，樣本內含常見於生理鹽水中的鈉和氯。 樣本的無菌檢驗仍在進行中，預計可於八月中完成。

涉事醫務中心為信穎醫務中心，位於觀塘巧明街117號港貿中心19樓。（香港01記者攝）

就本月早前聯合行動中檢獲的懷疑冒牌疫苗，衞生署今日（24日）公布中期化驗結果。至目前為止，化驗結果顯示樣本中沒有發現有害雜質。分析結果亦顯示檢驗的樣本不含子宮頸癌疫苗的成份。其中在觀塘信穎醫務中心檢取樣本的分析結果顯示，樣本內含常見於生理鹽水中的鈉和氯。



衞生署呼籲市民若接種子宮頸癌疫苗後有不適，應尋求醫護人員的意見。市民如有懷疑是否需要接種或補打相關疫苗，應諮詢醫護人員意見。此外，註冊醫護人員亦應只向持牌藥物批發商購買已註冊的藥劑製品。

民建聯立法會議員蔣麗芸認為，疫苗竟不含人HPV疫苗成份的情況令人震驚，因及的冒牌疫苗根本無助預防子宮頸癌，「打完等於無打」。蔣麗芸又表示，今次檢獲的冒牌疫苗並無發現有害雜質，屬不幸中的大幸，海關及衛生署需要跟進，並追查冒牌疫苗供貨源頭，阻止冒牌疫苗肆虐本港，影響香港醫療聲譽。

海關搜查行動揭雪櫃分別裝真假疫苗

香港海關與衞生署7月10日在觀塘信穎醫務中心聯合行動，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩名男子，海關相信該醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。香港海關版權及商標調查科高級監督關建強在記者會上表示，醫務中心內有兩個雪櫃分別裝有真、假疫苗，相信醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。

涉提供冒牌疫苗的加維醫務及疫苗中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，香港海關與衞生署7月12日進行聯合行動，突擊搜查位於尖沙嘴的加維醫務及疫苗中心，檢獲約162盒懷疑冒牌疫苗及163盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約75萬元。一名35歲的醫務中心女董事及兩名分別27及30歲的女職員被捕。

近日先後發現有冒牌疫苗流入香港，默沙東藥廠6月初亦曾發聲明稱，從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，導致大批內地客前往上址要求全數退款，同時引發市民擔心疫苗真偽。而衞生署及香港海關聯合行動的涉事診所，包括位於尖沙咀的「加維醫務及疫苗中心」及觀塘港貿中心19樓的「信穎醫務中心」，均被搜出冒牌疫苗。