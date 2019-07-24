【HPV疫苗】冒牌疫苗僅含生理鹽水　藥劑師：只屬冰山一角

香港海關及衞生署早前兩度進行聯合行動，分別在觀塘信穎醫務中心及尖沙咀的加維醫務及疫苗中心檢獲超過200盒冒牌疫苗，衞生署今日公布的中期化驗報告顯示，檢獲的樣本沒有有害物質，同時亦不含子宮頸癌疫苗成份，其中在觀塘信穎醫務中心檢取樣本的分析結果顯示，樣本內含常見於生理鹽水中的鈉和氯。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，注射生理鹽水不會影響市民身體，但擔心過程中有細菌，會受感染，嚴重可致敗血病及死亡。崔又提到現時兩間診所被查獲冒牌疫苗，相信只屬冰山一角，他認為衞生署應加強巡查，質疑疫苗不足，「邊有可能日日有百幾枝針畀你打。」

衞生署和香港海關的早前聯合行動，檢獲逾200盒冒牌疫苗，與真疫苗放在不同雪櫃。 (資料圖片／張浩維攝)

崔俊明：冒牌疫苗如含細菌 可致敗血症或死亡

衞生署和香港海關的聯合行動中，分別從觀塘信穎醫務中心及尖沙咀的加維醫務及疫苗中心，檢獲76盒及162盒懷疑冒牌疫苗。衞生署今日公布疫苗檢驗的中期化驗報告，價值數千元一盒的子宮頸癌疫苗，部份只是生理鹽水。

崔俊明早在報告前已估計，有關冒牌疫苗屬生理鹽水，對身體沒有影響，但他擔心疫苗含有細菌，最嚴重有機會細菌入血，導致敗血症或死亡。崔俊明認為現時個案僅屬冰山一角，他提到很多內地客需要注射HPV疫苗，但香港供應有限，診所沒有疫苗存貨便會看著生意白白流走，所以有診所寧願引入冒牌疫苗，他促衞生署轄下的藥物辦公室應增加督察巡查，因為香港疫苗分配有限，「邊有可能日日有幾百針畀你打。」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，最近發現的冒牌疫苗個案只屬冰山一角。（資料圖片／高仲明攝）

崔俊明又提到，他相信冒牌疫苗不會含有害物質，因為若市民接種後「出事」，會導致他們被發現。他稱事件導致市民以為自己已接種疫苗，但隨時10至20年後患上子宮頸癌，才發現當時接種的HPV疫苗沒有效用。崔俊明促請衞生署加強巡查，除疫苗來源外，亦要留意疫苗的儲存方法。

香港海關與衞生署分別於7月10日及12日進行聯合行動，突擊搜查觀塘信穎醫務中心及位於尖沙嘴的加維醫務及疫苗中心，檢獲76盒及163盒懷疑冒牌疫苗。香港海關版權及商標調查科高級監督關建強在記者會上表示，觀塘信穎醫務中心內有兩個雪櫃分別裝有真、假疫苗，相信醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。