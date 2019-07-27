【上環遊行】劉穎匡就警方反對書上訴　委員會審議4小時後駁回

有市民發起明日（28日）於上環遊行，聲討警方本周日晚（21日）在上環清場其間開槍的責任，但警方周五（26日）晚對遊行發出「反對通知書」，但不反對在遮打花園舉行集會。 發起人劉頴匡今日（27日）就結果提出的上訴進行聆訊，他質疑警方以近月同類型議題的遊行集會事後均出現衝突為由，拒絕其遊行申請，認為若理據成立，或意味日後一切反修例遊行，警方亦同用同樣理由提出反對。 公眾集會及遊行上訴委員會晚上經過近4小時聆訊駁回上訴，維持警方的決定。

劉穎匡提到，是次上訴委員會中的成員均有親建制背景，故不相信委員會能公平公正及中立地處理今次上訴。（曾凱欣攝）

劉穎匡：對委員會成員欠信心

劉穎匡提到，是次上訴委員會中的成員均有親建制背景，故不相信委員會能公平公正及中立地處理今次上訴；但他表示，會繼續據理力爭，為港人的集會自由發聲。

至於被問到上訴的理據，劉頴匡指，警方以過往近月同類型議題的遊行集會事後均出現衝突為由，拒絕其遊行申請，但未有針對明日遊行路線提出特定的反對理由。他質疑若此理據成立，或代表日後一切反修訂遊行警方亦可就此理由提出反對，認為是「明目張膽的政治審查」，以及違反基本法賦予不同政見市民集會自由的權利。

劉穎匡提到，是次上訴委員會中的成員均有親建制背景，故不相信委員會能公平公正及中立地處理今次上訴。（曾凱欣攝）

指今日元朗情況更顯明日集會重要

過去的星期日，元朗發生白衣人在西鐵站內無差別襲擊市民，有網民發起今日「光復元朗」遊行，惟警方對遊行發出反對通知書，更於5時多開始向示威人士釋放催淚彈。

劉頴匡指，現時元朗發生警方驅散和平示威者的畫面，顯得明日「反對警方灠用武力」的集會更有必要，故呼籲市民到遮打花園參與參會。

至於會否堅持舉行遊行，劉穎匡指，需在上訴有結果後公布，但會堅持明日下午3時的遮打花園集會。

劉頴匡：明日會盡力確保集會和平舉行

晚上約10時半，公眾集會及遊行上訴委員會駁回上訴，維持警方的決定，原因是建議路線會對公眾人士、公共秩序和安全構成嚴重威脅。劉頴匡不滿裁判，但指是意料之內；他稱明日會盡力確保集會和平舉行，但若有市民選擇遊行，他會支持。

港島總區高級警司吳樂俊就歡迎裁決，希望主辦方尊重，呼籲市民和平理性表達訴求，警方會根據風險評估調配人手，應對突發情況。