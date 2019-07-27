【逃犯條例】警方反對周日上環遊行　只批准遮打花園集會

7月21日，有反對修訂逃犯條例的示威者到中聯辦外示威，其後警方在上環一帶清場，並向示威者開槍，包括最少5發橡膠子彈及24發海綿彈。 有市民發起本周日（28日）在上環進行遊行，聲討警方在上環開槍的責任，不過警方周五（26日）晚對遊行發出「反對通知書」，惟對周日在遮打花園的集會發出「不反對通知書」，是繼否決「光復元朗」遊行後，兩日內再次發出反對通知書。

集會及遊行申請人劉頴匡周五晚收到警方的通知，當中警方指不反對周日在遮打花園舉辦集會，但反對進行遊行。（方家遠攝）

警列出2項反對原因

集會及遊行申請人劉頴匡收到警方的通知，當中警方指不反對周日在遮打花園舉辦集會，集會由下午3時至晚上11時舉行，預計參加人數為2,000至5,000人。

不過，警方就反對由遮打花園至中山紀念公園的公眾遊行，及反對在中山紀念公園的集會。警方列出2項反對原因，第一，警方稱在7月25日與劉頴匡曾商討有關集會及遊行的安排，要求把集會及遊行改為一個集會，而劉頴匡堅決更改。

警方反對由遮打花園至中山紀念公園的公眾遊行，及反對在中山紀念公園的集會，警方列出2項反對原因。 （文件截圖）

警方指之前多個集會後出現暴力及堵路事件

第二，警方表示，劉頴匡和多個不同團體自6月9日起，在香港各處舉辦了不同集會及遊行，而在這些集會或遊行期間或結束後，相關地點及附近一帶道路都曾發生過有參與人士、記者及警員嚴重受傷、大規模破壞公物、破壞社會安寧、暴力及大範圍堵路事件。

因此警方表示，基於這些嚴重衝突及近日的社會氣氛，警方有理由相信在7月28日的集會或遊行的參與者，「可能進行的行為不在你的控制範圍之內，而警方亦有理由相信你沒有能力確保參與者及其他市民的人身安全」，並指即使警方對集會或遊行施加相關條件，也無助維持公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由的目的。