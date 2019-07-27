【元朗黑夜】港鐵公開元朗站月台CCTV截圖解畫　澄清無人受處分

本周日（21日）西鐵元朗站白衣人無差別襲擊市民，期間列車暫停開出，乘客被衝上月台的白衣人毆打。港鐵前線職員不滿當日車務控中心的決策，竟要求乘客落車，逾700名車長發起聯署聲明要求管理層交代。 港鐵車務總監劉天成晚上（27日）向員工發出五頁信，並附上閉路電視截圖，再次解釋當日情況。劉重申，車長當時留意到有人繼續阻礙車門，無法即時將列車駛離車站，經過多次嘗試，才成功開出。劉認為，當晚員工已經盡了最大努力，展現各崗位專業，盡力化解危機，又澄清無任何涉事同事因此受到處分或受傷。

事發39分鐘後，防暴警察終於現身進入西鐵元朗站。（香港01記者攝）

將提升保安安排應對大型公眾活動

逾700名車長聯署要求港鐵交代周日元朗西鐵站安排，車務總監劉天成晚上向員工發出共五頁的信件，稱近日社會上的紛爭，令港鐵面對前所未有的挑戰，衷心感謝同事竭盡全力應對突發事故。

劉天成指，過去數天，車站、列車及車務控制中心當值的人員都受到一些不公平的批評，感到十分痛心，認為同事已作出最大努力處理，會繼續檢視應對類似突發情況的處理方法。他指，過去數日透過與員工會議，搜集及聆聽處理大型事故意見，下周會繼續舉行相關會議；亦會因應大型公眾活動，提升保安安排及加強保安心手，並要求警方加派人手於車站巡邏及處理治安事件。

當晚列車女車長獲有薪假休息

劉天成澄清，沒有任何同事包括站員或車長，因處理當晚事件而受到處分或受傷，就當晚值班的女車長，公司亦有安排專人慰問及給予特別有薪假讓她休息，及一直與她保持聯絡，提供適切協助。

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劉天成：有人阻礙車門 列車無法駛離

當晚元朗西鐵站大批身穿白衣的不明人士手持木棍及藤條，闖入西鐵元朗站，更進入車廂襲擊手無寸鐵的乘客，當時列車未有開出，港鐵更一度呼籲乘客下車，乘下一班列車離開，引起爭議。劉天成在信中附上閉路電視截圖，再次解釋當日的事發經過。

劉指，當日晚上10時55分，該列往屯門方向的列車到達元朗站，當時月台未有暴力事件發生，但發現有乘客阻礙車門，令車門未能關上，情況持續至11時06分，有批白衣人士從大堂湧上月台，然後走入車廂。

11時07分，車長收到乘客報告指月台發生打鬥 ，即時通知車務控制中心，並留意到有人繼續阻礙車門，無法即時將列車駛離車站。事隔6分鐘後，即11時13分，經過多次嘗試後，車門成功關上，列車駛離月台。