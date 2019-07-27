【元朗黑夜】元朗6鄉委會譴責道歉論　張建宗：絕對支持警隊執法

元朗日前發生無差別攻擊市民事件，當中警方未有及時到場處理，手法惹起公眾不滿。政務司司長張建宗昨日首次就事件向市民道歉，又以「暴徒」形容當日的施襲者，惹來警方及鄉事反彈。元朗6個鄉事委員會發聲明，強烈譴責道歉論，又指此舉打擊警隊士氣。 張建宗今日（27日）透過新聞秘書回覆傳媒查詢時稱，重申絕對支持和衷心感謝警隊執法工作。

十八鄉鄉事委員會主席程振明去信元朗警區指揮官李偉文，強烈反對警方向遊行批不反對通知書，強調警方若批評出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責。」（唐山大地震facebook）

元朗六個鄉委會包括十八鄉鄉事委員會、八鄉鄉事委員會、廈村鄉鄉事委員會、屏山鄉鄉事委員會、錦田鄉事委員會及新田鄉鄉事委員會。聯合聲明批評張建宗言論打擊警隊士氣，予以強烈譴責。聲明直言，上周日元朗發生的「衝突事件」，事發經過及原因尚待警方調查，在調查未有結果前，「張建宗身為特區政府高級官員，貿然以暴徒標籤部分人士以及替警方道歉，嚴重誤導市民及打擊警隊士氣，亦無助於緩和元朗社區近日的緊張氣氛」。

其中十八鄉鄉事委員會主席程振明曾去信警方，若警方就今日元朗遊行批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負責」。

張建宗透過新聞秘書重申，絕對支持和衷心感謝警隊執法工作，並高度表揚警務人員在這困難期間雖承受重大壓力，依然盡忠職守，致力維持社會治安。他會安排儘快與相關警務人員協會會面，澄清誤解，加強溝通。