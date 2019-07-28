羅致光冀透過東華三院「修租易」助長者翻新及出租物業　以租養老

勞福局局長羅致光以「裝修易 + 收租易 = 『修租易』」為題，談及長者如何透過擁有的自住物業，解決物業面對裝修開支及長者生活的經濟需要。他指，東華三院於2018年底，已獲獎券基金資助，推行名為「修租易」的先導計劃，為有意入住或已入住安老院舍的長者，處理其閒置的自置物業，協助其翻新、出租及管理等，再運用所得租金，以支持長者入住較有質素的安老院，達致「以租養老、安享晚年」的目標。

(東華三院網頁截圖)

羅致光指，現時雖有房協推出「長者維修自住物業津貼計劃」，為合資格長者提供最高40,000元的津貼；亦有香港按揭證券有限公司推行的安老按揭計劃，讓長者可藉按揭自住物業換取年金；然而現時有部份已遷入安老院的長者未能受惠。

羅致光指已入住安老院的長者，原本居住的物業已不再是自住物業，加上物業較舊，在私人物業巿場難以委託物業公司管理，以致不少都在空置，樓宇一方面亦未能長者提供收入，還要白交差餉。

為此，他尋找適合及有興趣的非政府機構探討，而東華三院既有提供安老服務，同時設有物業管理的單位，是不二之選。他指，東華三院於已於2018年底獲獎券基金資助，推行名為「修租易」的先導計劃，為有意入住或已入住安老院舍的長者，處理其閒置的自置物業，協助其翻新、出租及管理等事宜，再運用其所得租金以支持他們入住較有質素的安老院，達致「以租養老、安享晚年」的目標。