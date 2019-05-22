安老服務更新評估機制捱轟　羅致光促「聽多啲澄清、聽少啲謠言」

社署將更新安老服務統一評估機制，有議員關注長者日後或不能「雙重排隊」，變相不可同時輪候社區照顧及院舍服務，亦憂慮社區照顧未有足夠資源，難以達致無縫涵接，勞福局局長羅致光今(22日)於立法會質詢時再重申，更新評估工具對長者排隊不會造成影響，又呼籲議員「聽多啲澄清，聽少啲謠言」。 他指，新一份預算案撥款增加2000個改善家居及社區照顧服務名額，又強調社區照顧最大樽頸非在地方，而是人力缺乏，不能一下子增加容量。

社署將更新安老服務評估機制，政府指可更聚焦辨識照知缺損長者。（資料圖片）

陸頌雄質疑社區照顧何時可以達至「零輪候」

議員陸頌雄關注安老服務統一評估機制更新後情況，他表示感到憂慮，指若長者日後不能同時輪候社區照顧及院舍服務，社區照顧會否有足夠資源予長者，又追問港府何時可達到社區照顧零輪候目標。

連日來不斷解畫的羅致光則再度重申指，評估機制更新後不會對長者排隊有影響，又呼籲議員「聽多啲澄清，少啲謠言」，他續指，社區照顧最大樽頸位在於人力資源，而非地方缺乏。

梁耀忠則質疑政府寧建居屋亦不建院舍

梁耀忠則批評，長者目前輪候資助院舍長達39個月，惟政府「有地都唔要 」，於天水圍一塊用地上，寧建居屋，也不願興建院舍；張超雄則斥責，不少長者於輪候期間等到死，「呢個社會咁有錢，但對老人家照顧就咁甩漏」，他又追問社區照顧「零輪候」時間表，批評目前排隊時間有增無減，特首當初所指的零輪候淪為口號。

羅致光回應稱，社區照顧受制於人手挑戰，需逐步增撥資源包括增加人工，及額外撥款增專業人員支援。

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