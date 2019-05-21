安老服務更新評估機制　羅致光強調：不存在只排一條隊情況

社署將更新安老服務統一評估機制，據了解將取消雙重選項，意味日後長者或不能同時輪候安老院舍宿位及社區照顧服務，引起迴響。勞工及福利局長羅致光今（21日）出席公開活動後再解畫，指坊間誤解多，如果長者有需要入住安老院舍、輪候期間時，仍可申領社區照顧服務，「不存在只排一條隊的情況」。 院舍是否輸入外勞方面，他預期，一個月後可交代調查情況。

羅致光指，如果長者有需要入住安老院舍、輪候期間時，仍可申領社區照顧服務。（資料圖片）

羅致光重申，坊間誤解多，今次更新安老服務統一評估機制，與排隊無猶。如果長者有需要入住安老院舍、輪候期間時，仍可申領社區照顧服務，「不存在只排一條隊的情況」，他續稱，長者輪候院舍期間，倘認為社區照顧服務足夠應付，不想即時入住院舍，將會被評定為非活躍個案，長者有需要重新舉手時仍可獲分配宿位。

他又強調，根據機制，不符合入住安老院舍資格的長者本身不可排隊，「今日如是，將來也如是」，不過，當身體出現變化時，則可重新接受評估，並納入院舍輪侯之列排隊 。

被問到輸入外勞情況，他表示現時失業率達到2.8%，反映勞工市場緊張，部份行業難請人，得悉有議員表達意見，勞福局需與政策局再作研究。他又指，勞福局尤其關注安老院舍人手，亦正進行調查檢視行內改善薪酬後情況，預料一個月後左右可作交代。