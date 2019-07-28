【元朗黑夜】劉天成拍片澄清：同事已作最大努力處理　促停止滋擾

上周日（21日）在元朗站有一班白衣人無差別襲擊市民，港鐵的處理手法備受質疑，並引來將軍澳綫、港島綫、東涌綫等列車車長聯署信批評當晚決策失誤，要求港鐵道歉及澄清。 港鐵車務總監劉天成在事發一星期後，昨晚（27日）向車務處員工發信，並附上閉路電視截圖，重申在這前所未有的突發情況下，同事已作出最大努力處理。其後他亦把信件內容轉化成短片，今早發送給港鐵職員再次澄清事件，強調無任何涉事同事因此受到處分或受傷，以及已透過不同途徑促請部分人士停止對有關員工的滋擾行為。

劉天成先後以信件及短片形式，向港鐵員工交代上周日元朗站事件。（影片截圖）

元朗西鐵站在上周日出現大批身穿白衣的不明人士手持木棍及藤條，闖入西鐵元朗站，更進入車廂襲擊手無寸鐵的乘客，期間港鐵一度呼籲乘客下車。

短片中，劉天成再次解釋在晚上10時55分，該列往屯門方向的列車到達元朗站，當時月台未有暴力事件發生，但發現有乘客阻礙車門，令車門未能關上。在4分鐘後，由於車門仍未能成功關上，車務控制中心按相關程序授權列車車長，根據車務安排「清客」，再特別安排另一列車接載月台上的乘客，故車長作出有關廣播，而當時月台未見有暴力事件發生。

至11時07分，車長收到乘客報告指月台發生打鬥 ，即時通知車務控制中心，並留意到有人繼續阻礙車門，無法即時將列車駛離車站。6分鐘後（則11時13分），經過多次嘗試後，車門成功關上，列車駛離月台。

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劉天成重申，沒有任何同事包括站員或車長因處理當晚事件而受到處分或受傷，就當晚值班的女車長，公司亦有安排專人慰問及給予特別有薪假讓她休息。對於有個別同事及其家人資料遭到外洩，遭人於網絡被無理攻擊，他認為有關行為完全不可接受，已透過不同途徑促請該等人士停止對有關員工的滋擾行為。