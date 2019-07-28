黃偉綸指重建不是擦去所有東西　冀市建局為居民締造更好生活環境

市建局中環「H6 CONET」佔地約2,600平方米，啟用後每日的訪客人數，由開幕初期每日約4 000多人次，已上升至目前超過8 000人次。 發展局局長黃偉綸在網誌指，重建發展不能像用橡皮擦般，擦去所有東西，然後自己把東西放進去；H6 CONET項目和中西區的更新過程，把地區的歷史文化特色融入規劃之中，令「新」與「舊」融合；他期望市建局憑藉多年市區更新的經驗，繼續透過與不同持份者溝通，推行市區更新工作，為居民締造更好的市區生活環境。

黃偉綸指，日前聯同兩位參加「與香港同行」計劃的中學生，參觀市建局位於中環鬧市的社區空間「H6 CONET」。(發展局局長網誌片段截圖)

黃偉綸指，日前聯同兩位參加「與香港同行」計劃的中學生落區，參觀市建局位於中環鬧市的社區空間「H6 CONET」。期間，市建局總監區俊豪指H6 CONET位處中環商業區，在重新規劃時融入便利行人的空間設計，開通出入口，貫通毗鄰6條街道，即機利文街、機利文新街、永安街、同文街、興隆街及鐵行里，提升暢達性及步行空間。

此外，亦特別讓藝術家繪畫多幅巨型壁畫，在H6 CONET內呈現6條街道的特色和歷史，例如機利文街原有的大排檔、永安街的花布檔等，並在街道上豎立展板，敘述街道的歷史，如維港海岸線的演變如何影響當區面貌等，彰顯地區的獨特背景。現時H6 CONET已融入「中環人」的生活中。

他又指，以卑利街╱嘉咸街重建項目為例，嘉咸街上的百年露天小販市集，是中環重要的地區特色，推行重建時，市建局盡力保留街道氛圍，延續市集活力，如提供一個鮮貨零售中心，讓售賣鮮貨的商舖繼續經營；市建局亦在威靈頓街120號，保育4棟戰前唐樓，以及依嘉咸街斜度而建的26A-C的外立面，讓當區特色得以承傳。

他指，重建發展不能像用橡皮擦般，擦去所有東西，然後自己把東西放進去；而H6 CONET項目和中西區的更新過程，把地區的歷史文化特色融入規劃之中，令「新」與「舊」融合；亦靈活配置空間設施，配合不同需要，凝聚社區。他期望，市建局憑藉多年市區更新的經驗，繼續透過與不同持份者溝通，推行市區更新工作，為居民締造更好的市區生活環境。