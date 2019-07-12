市建局辦建築比賽　大專生憑中環街市奪金獎　設計於中庭加入水幕

市建局聯同職業訓練局（VTC）旗下的香港專業教育學院及香港知專設計學院，舉行創意及建築設計比賽。比賽邀請兩間大專院校的工程學、建築設計及室內設計的學生參與，要求他們為四個於中西區的市區更新項目作設計。 獲金獎的學生以中環街市作主題，在內加入水幕元素，紓緩噪音並提供公共休憩空間。

金獎由就讀建築設計及科技高級文憑的戴俊君（圖右）和李德熙（圖中）設計的「別有洞天 」 奪得。（市建局提供圖片）

今屆為市建局第二年舉辦創意工程及建築設計比賽，並以「自己社區智＋創」為主題，邀請大專院校學生為中西區內四個市區更新項目作設計：卑利街 /嘉咸街 、中環街市、百子里公園， 以及位於中環中心的 「 H6 CONET」。比賽於去年12月開始，參賽的學生需要先經由市建局及香港專業教育學院代表組成的初賽評審團進行初審，再由包含市建局行政總監韋志成、非執董鄧寶善等人組成的決賽評審團決定得獎作品。

比賽由就讀香港專業教育學院（青衣）建築設計及科技高級文憑二年級的戴俊君、李德熙 及 梁可晴，憑著作品「 別有洞天」奪得金獎及最具社區實用功能獎。他們的作品以中環街市作題材，於地下中庭位置的休憩空間加設水幕，以紓緩噪音及為上班族提供一個寧靜的空間。水幕同時為一個電子顯示屏，投射出中西區景點資訊。

由於參賽過程中，學生有機會參與導賞團，參觀區內各個重建及保育活化項目，獲獎團隊代表戴俊君稱於過程中獲益良多，同時擴闊眼界。

金獎作品「別有洞天」以中環街市作題材。（市建局提供圖片）

比賽的得獎作品於7月8日至22日期間，於中環中心「H6 CONET」社區空間作公開展出。