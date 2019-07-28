【728集會】警方遮打外查車　集會人士起哄　快閃佔路遊行往維園

有團體原訂今日（28日）發起「全城追究上環開槍大遊行」，但警方僅准許對方在中環遮打花園舉行集會。發起人劉頴匡發言期間，另一邊廂警方在德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。經一輪擾攘後，警方把涉事車輛駛往金鐘方向，大批示威者一直跟隨警員前往金鐘方向，不少參與遮打花園集會人士跟隨，走出馬路後，人群未見在警總停留，而是進一步向灣仔、銅鑼灣方向前進。 大約4時20分，有在遊行隊頭的人士聲稱，計劃遊行到維園。

大批穿黑衣的市民走出馬路，向灣仔方向前進。（張浩維攝）

集會開始不久、即下午約三時半，警方在遮打花園外的德輔道中，截停一輛私家車及不讓其離開，並聲稱車內懷疑有涉及偷竊事件疑犯，又指是由灣仔追查該車輛至中環。現場消息指，起初只有約五名軍裝警員及便衣警員圍住車輛，約10分鐘突然大批警員增援，包圍車輛。事件引發遮打花園集會人士行出德輔道中電車路位置，並佔據馬路，並與在場警員發生口角。

警員表示會繼續處理事件，並著劉頴匡呼籲民眾返回遮打花園集會，其後有警員上車，將車輛駛離現場。大批身穿黑衣的示威者走出德輔道中，尾隨涉事車輛前往金鐘、灣仔、銅鑼灣方向，同時呼籲其他在遮打花園集會的市民走出馬路，沿途大批示威者不停高叫「香港警察 知法犯法」。劉頴匡指，警方做法難以令集會人士返回集會，又曾嘗試呼籲民眾返回集會，但未有示威者理會，並向灣仔方向前進及不斷高呼「光復香港，時代革命」。

至下午四時，原本參與集會的市民已經過警總，走至灣仔修頓球場，同時遮打花園有近千人留守集會現場，劉頴匡亦返回遮打的集會地點，向市民交代剛才在外有警員包圍一輛黑色車輛。