【728集會】「蜘蛛俠」父子批政府講廢話：喜歡香港不想這裡變差

有團體原訂今日（28日）發起「全城追究上環開槍大遊行」，但警方拒向遊行發出不反對通知書，僅准許在中環遮打花園舉行集會。 有市民帶同6歲兒子以「蜘蛛俠」父子裝出席集會，強調出席和平遊行沒有犯法，故不會戴口罩，直言會跟隨大隊，「我們會堅持下去，喜歡這個地方沒有理由走，正因為喜歡才不想這裡變差」。

陸先生帶6歲兒子，身穿「蜘蛛俠」父子裝出席「上環遊行」集會。（李慧妍攝）

從事裝修行業的陸先生帶6歲兒子，身穿「蜘蛛俠」父子裝出席「上環遊行」集會。他指，自6月16日後，每次反修訂「逃犯條例」遊行均有參加。

他形容，政府就事件的連串回應是「廢話」，「特首一定要下台，她已經沒有管治能力，沒有人信任，下台才能平息民憤，至少警察不需做磨心。」他續說，「我有朋友做警察，都已經被搞得很煩，工作量、時間多、壓力大。」他表示，每次參與遊行均不會戴口罩，「出來是和平遊行，沒有犯法。」

他續說：「大家真的不是搞事，除了個別激進，大部分都是和平。」由於警方僅對遮打花園集會發出「不反對通知書」，而遊行路線則不獲批准，陸先生表示會跟隨大隊，「我們會堅持下去，喜歡這個地方沒有理由走，正因為喜歡才不想這裡變差，就這樣離開算什麼。」