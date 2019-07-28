【728集會】警方反對遊行至西環　申請人上訴遭駁回僅可集會

社會新聞
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政府硬推《逃犯條例》修訂，引爆連場街頭抗爭，民陣在7月21日發起遊行，之後有部分示威者轉到上環、西環一帶，和警方爆發激烈衝突，有示威者聲稱有警員在無預警下發射橡膠彈、海棉彈等，甚至在橋上放「冷槍」。

有人發起在今天（7月28日）遊行，表達對警方在7月21日清場行動的不滿，原定由遮打花園遊行至西環中山紀念公園，惟警方拒就遊行批出不反對通知書，要求改為僅在遮打花園集會。遊行申請人劉穎匡提出上訴，而公眾集會及遊行上訴委員會，今日正式裁定維持原判。

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上訴委員會指，會上大多數意見認為是次集會和遊行，將對公眾人士，包括參與集會及遊行人士，以及公眾秩序構成嚴重威脅，再加上近日遊行和集會後所發生的一連串不愉快事件，上訴委員會決定維持原判，駁回上訴。此意味，今天只有遮打道的集會獲不反對通知書，原定遊行到西環中山公園的計劃，則未獲發不反對通知書。

遊行申請人劉穎匡批評，上訴委員會委員全屬親建制人士，包括梁振英助選團成員陳建強、幫港出聲成員黃浩明，認為未上訴已可預計上訴失敗。

劉穎匡又指，他自從六月開始，已舉行兩場遊行，遊行過程大致「和理優」，認為上訢委員會應考慮此因素。至於若有參與集會的人士在集會後或自發遊行至上環，劉表示會想辦法支持和保護示威者。

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