【逃犯條例】有公務員申周五集會　發起人：脫下制服都是香港人

反對修訂《逃犯條例》風波持續，近日多名公務員於互聯網貼上遮蔽名字的職員證表態，要求政府就風波設獨立調查委員會，並批評政府在上周日（21日）的元朗襲擊事件處理不當。 有公務員向傳媒發採訪通知，表示計劃在本周五（8月2日）發起公務員集會，以「公僕仝人，與民同行」為主題，強調「願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」，並於周一（29日）向警方申請「不反對通知書」。 集會發起之一的公務員顏武周向《香港01》表示，公務員恪守政治中立，但脫下制服後都是香港人，不代表不能夠就政治議題發聲。他強調，集會只代表個人身份，不代表所屬部門；而且集會於休班時間舉行，不影響工作，相信不會被秋後算帳。

多名文書及秘書職系公務員批評驚方在元朗襲擊事件中失職，包括社會福利署。（網上圖片）

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有公務員今晚向傳媒發採訪通知，開首自我介紹為「一群來自政府不同部門、不同職務、不同崗位，受薪於香港市民的公務員」。

採訪通知指，公務員一直以服務市民為本，以維護「香港核心價值、以港人福祉為核心使命」，而《逃犯條例》修訂風波困擾公務員隊伍，為了反映公務員意見，決定本周五以「公僕仝人，與民同行」為題舉辦集會，向市民表達公務員願意「繼續緊守崗位，秉持專業精神及操守服務市民，並願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」，呼籲各公務員及市民一起參與集會。

修例風波爆發以來，引起多場示威、集會。（資料圖片／羅君豪攝）

近期的示威遊行，都強調「無大台」，採訪通知亦強調，集會屬民間自發行動，遵守「無大台」原則，並不代表任何組織、部門的立場，所有出席者「均是自發參與，僅代表個人立場」。另外，數名公務員將於明天到中區警署，申請集會的不反對通知書。

是次集會的聯絡人之一顏武周，為勞工處職員。他向《香港01》表示，雖然公務員履行職責時，需要恪守政治中立原則，但脫下職員證及制服後，都是普通港人，不代表不能夠就政治議題發聲。他續稱，近日不少公務員都在網上就修例風波發表意見，希望藉是次集會，將訊息化作行動，把公務員的憂慮及擔憂，傳至特首及管治團隊。

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過往公務員都甚少公開表態，對於會否擔心被秋後算帳，顏武周表示，公務員的升遷、評核是按照工作表現，是次集會於休班時間舉行，並不影響職務，《基本法》亦標明港人有集會自由，而且是次集會會遵循程序申請，和平地舉行，相信不會被秋後算帳。至於參與人數，他表示難以預計，強調只是希望提供一個平台，讓公務員表達意見，人數並非重點。

根據採訪通知，集會計劃於8月2日，晚上7時至9時在中環遮打花園舉行。