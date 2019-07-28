【728集會】80後公務員：政府採拖延策略　拒獨立調查免警隊崩潰

有市民發起今日（28日）「上環遊行」，追究警方7月21日在上環開槍責任，惟遊行未獲警方發不反對通知書，只獲批在遮打花園集會，一度有逾千名身穿黑衣市民參加。 有80後公務員、一家大小約5時許到場參與集會，並指公務員團隊中，年輕一群認為政府及警隊做法相當過份，直斥速龍小隊已是「殺紅了眼」。

+ 13 + 12 + 11

不便出鏡的黃先生直斥，政府近期的表現做得不好，警察也有濫權之嫌。他自從6月9日開始參與反對修訂《逃犯條例》遊行，惟政府不聽民意，更在6月12日爆發金鐘警民衝突，他批評警方使用過份武力激起民憤，致6月16日有更大規模的上街遊行：「政府才懂害怕，但並非市民出來遊行，而是建制派投反對票。」

他指，現時的政府只能靠警隊用過份武力壓制示威者，令到「和理非」市民不敢出來，從而分割「和理非」及前線年輕人：「沙田那晚根本是想圍剿前線年輕人，當拘捕所有人，香港再沒有人走在最前線。」他認為，現時儼如再沒有法例、警例可以規管警隊：「政府不敢成立獨立調查委員會，因只要一說，警隊就會崩潰，甚至反政府。」他指，曾參與沙田及元朗遊行，但因有「包袱」不能走到最前線，當日稍早時間已離開現場。

20:40，政治評論員桑普出席集會，指明日港澳辦召開的記者會，不會阻嚇港人的堅持。 集會仍有約500人靜坐留守。（李慧妍攝）

黃太：香港是我們的家 沒有理由放棄

他表示，現時政府的心態是以「拖延時間」為主，令到民意消退，「當每次遊行集會人數愈來愈少，政府會認為民眾風向轉回到他們，沒有人再因為訴求再上街，是政府認為香港人得三分鐘熱度想法。」如警方對集會不發出「不反對通知書」，只想靠這些方法平息連串集會。

對於會否移民，黃太表示：「移民變成我們自己解決了這個問題，放棄香港，但香港是我們的家，沒有理由放棄。而應該是政府解決問題，不能放過政府。」黃先生坦言，或有不少人因而打算移民，但自己沒有能力移民，「只能靠堅持不撤不散，改變現狀，直至訴求得到回應。」

早前元朗、沙田爆發的流血事件，他認為「和理非」與前線勇武派的不割席，是政府最害怕見到的現象。而近期政府公務員、紀律部隊等聯署，黃先生指，公務員團隊中，年輕一群認為政府及警隊相當過份，尤其是速龍小隊「殺紅了眼」，透過武器嚴重傷害市民。他亦坦言，聯署行動受到上級打壓，強調公務員應政治中立。