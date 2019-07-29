【逃犯條例】旅發局逾80人聯署促設獨立調查　讚市民守護香港安全

反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，繼政務主任（AO）、行政主任（EO）等多個部門公務員聯署後，而作為政府資助機構的香港旅遊發展局，亦有約80名職員發出聯署信，直斥元朗白衣人「無差別攻擊市民」，當晚警方做法令人懷疑是警黑勾結的大龍鳳，「示威遊行活動的確會為本地旅遊業帶來影響，但歸根究底，造成此問題的不是示威者，而是特區政府」，要求政府回應五大訴求，尤其是成立獨立調查委員會徹查警察濫權。 他們又貼上工作證件的照片，並附上心聲字句以表達訴求。

香港旅遊發展局約80名職員發出聯署信，要求政府回應五大訴求，尤其是成立獨立調查委員會徹查警察濫權。（網上圖片）

旅發局職員聯署逾80人參與，聯署信中指出，其職能在世界各地宣傳和推廣香港為旅遊勝地，但過去兩個月，見到「熱愛的香港變得不一樣──數以百萬計市民接連走上街頭，表達反對《逃犯條例》修訂，甚至有市民以死相諫，但依然得不到政府的正面回應，反以『暫緩』、『壽終正寢』等語言偽術，企圖蒙混過關。更甚的是，政府縱容警方濫用暴力，以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈及海綿彈等對付示威者，甚至是記者、議員，令整個香港徹底撕裂。」

他們提到最痛心是7月21日當晚：「白衣暴徒衝入西鐵車廂，無差別攻擊市民，而警方卻遲遲未有到場，附近警署反而落閘，999又未能打通，種種跡象，無法不令人質疑，這是警黑勾結的大龍鳳。警方事後竟然還要砌辭狡辯，指因為大部分警力調配至上環，以致需要花39分鐘時間才能調動足夠警力到場。而特首林鄭月娥更將中聯辦及上環的示威活動，與元朗恐襲混為一談，言談間認為國徽較市民人身安全更重要，實在令我們非常憤怒。」

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聯署的職員指，他們一直向外宣傳，「香港是世界其中一個最安全的地方，然而過去這段時間，守護香港安全的，反而是一眾香港市民，我們不時看到警方以清場為名，闖入商場、車站，最終釀成流血衝突。但同一時間，香港人在過去的兩個月，一次又一次向全世界展示最美的風景──遊行人潮如紅海般分開，讓出通道予救傷車及巴士、每次大型遊行後幾乎不留痕跡、示威者會主動保護不相識的外國記者、各區自發出現為大家打氣的連儂牆。」讚賞市民做法，是向世界展現香港人優秀的一面。

聯署職員：守護香港 是身為香港人的義務

儘管示威遊行活動為本地旅遊業帶來影響，但聯署職員認為，歸根究底造成問題的並非示威者，而是特區政府，「而自詡『香港母親』的特首林鄭月娥更加責無旁貸。」他們促請政府正面回應市民的五大訴求，「特別是必須成立獨立委員會徹查警察濫權，及警黑勾結的指控。」

他們最後指：「宣傳推廣香港，是我們現在職責，但守護香港，是身為香港人的義務。我們願與每一位愛香港的人同行，大家加油，萬事小心！」