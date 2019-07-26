【元朗黑夜】逾百AO打破政治中立表態　聯署信促設獨立調查委員會

修訂逃犯條例及元朗白衣人打人醜聞觸發的政府內部分歧愈來愈嚴重，連位居政府管理層級、一向政治中立的政務官（AO）亦按捺不住公開表態。逾100名自稱來自不同部門的政務官發表匿名聯署信，指正處大是大非，不能繼續沉默，促特首林鄭月娥成立獨立調查委員會，調查近月由修訂《逃犯條例》以來在社會所引起的大小事件。

聯署信附出近百張政府人員才擁有的政府總部通行證，職位一欄有PAS（首席助理祕書長，Principal Assistant Secretary）、AS（即助理祕書長，Assistant Secretary）、SAO（高級政務主任）、AO（政務主任）等。

聯署人強調，時刻不忘政務主任應秉持政治中立，然而最近發生的事件「已令人覺得公務員在執行職務時，無法恪守中立」，聯署人不忍公務員歷經幾十年辛苦建立的形象，毀於朝夕。「我們絕無意挑戰公務員政治中立之原則；但我們深信，重新建立市民與政府間之互信，方可使施政重回正軌，讓公務員能各司其職，貢獻香港」。

聯署信附上近百張疑AO政府總部通行證↓↓↓

聯署信批評元朗暴徒對手無寸鐵的平民發動無差別暴力襲擊，警隊卻未能及時出現，主事官員的回應也文過飾非，「正處於大是大非之際，我們不願保持沉默」。聯署人促請特首用心聆聽社會的聲音，正面回應民間的各項訴求，包括成立獨立調查委員會，在公平、公開、公正的原則下，調查近月由修訂《逃犯條例》以來在社會所引起的大小事件，例如推行修訂過程的做法是否恰當、警方在各場行動當中所使用的行動及策略是否合理、元朗襲擊事件有否涉及公職人員行為失當等。「惟有如此，香港才有契機讓各方和解，走出創傷，再次向前。」

聯署信亦呼籲所有警務人員支持成立獨立調查委員會，讓警隊能與一眾市民重建互信。

日前數百名政府行政主任（EO）亦發聯署信及附上政府總部通行證↓↓↓