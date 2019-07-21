【立法會衝擊】港人抵台尋庇護　綠營人士：法律層面可彈性處理

7月1日有示威者衝入立法會大樓，有部份示威者抵台尋求庇護的消息曝光。據此前報道，多數示威者尋求陸委會協助，但亦有示威者聯絡台灣基進等在野黨派。 然而消息人士亦指，民進黨黨部和地方上卻對此事避之不及，雖然當局一開始對香港事件表現很熱烈，但黨內目前出於事務優先級、處理程序的難點，大多覺得是燙手山芋，不願接觸。 有民進黨黨內人士則指，相關事情需要走法定程序，不應解讀為民進黨阻擋這些人來台庇護，但這件事在黨內的優先級的確較為靠後。

消息指，7月1日晚衝擊立法會的示威者中，有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護。（資料圖片／羅君豪攝）

政府或默許民間力量協助

對於港人抵台尋庇護，一名正於蔡英文競選團隊從事助選工作的民進黨籍人士向《香港01》透露，陸委會基於職權和人道考量會很重視這件事，但庇護本身最後還是要回歸到法律層面的制定。

上述人士指出，港人來台尋求庇護，的確會獲得不少認同香港運動的民眾支持，政府有關部門會積極處理，但由於涉及立法、行政的程序細節，黨會尊重行政部門的決定。民進黨並非不願意接手此事，只是台灣內部輿論對這個議題的重視不是太強烈，且政治庇護對於台灣來説是一個較新的議題。

他解釋，即便政府處理《難民法》，在法律層面是不包括大陸和港澳人民，而是要為後者量身打造，牽涉到「港澳條例」等法條的修訂。雖然時代力量等政黨此前已聲言推動法案，但在短時間內不一定會通過。

他又指，即便相關法律成熟，這些港人申請政治庇護，還需考量要件是否完備，會由行政部門依照法規裁量，包括如何證明他們曾參與衝擊立法會。不過，除官方管道外，民間力量亦可能幫助這些人，在民間協助下，政府有望為他們換發新的許可證，以便長期在台灣停留，類似銅鑼灣書店前店長林榮基以工作事由來台，這些人可以有不同的留台方式，而不是經由庇護相關的法定程序。

不過，他亦補充指，陸委會的最新説法是，只要收到申請都會依現行《港澳條例》處理，上述法律有彈性處理機制，可以在不修法的前提下處理相關個案；陸委會不願證實是否收到申請，但詢問人數確有增加。

民進黨人士認為，黨內現在有更為迫切的議題要處理，包括境內外假消息對選舉的衝擊。（資料圖片／中央社）

事件在台灣反響有限

另一方面，他認為，示威者來台的消息在香港引起很大關注，但在台灣關注度沒有很大，相較台灣內部的選舉形勢而言，「並非很有熱度的新聞」。

他表示，民進黨內部現在「根本沒空管這件事」，還未擬定討論機制，亦未針對事件定調，而這件事在黨內無法排上大家關心的前5大議題，大家現在更關心境內外假消息對選舉的衝擊、國民黨候選人韓國瑜陣營的選舉操作、外交議題、規劃選舉造勢活動等，內部事情太多，這件事被排到很後面，還沒開始討論。

否認民進黨操縱議題賺取利益

對於香港有觀點認為，民進黨不是真心想要幫助這些人，而是想要操縱議題、賺取政治利益，示威者過份相信民進黨而跑到台灣，可能會付出較慘痛的代價，這位黨內人士指出，太多「境外假消息」想要把民進黨搞垮，風向被帶得很糟，反問若是韓國瑜在大選中勝出，「國民黨政府會更加相信民主價值嗎？」直言屆時尋求政治庇護的人只會更加辛苦，「民進黨反而是更為友善的」。

他強調，不接受「民進黨透過運動賺取利益」的説法，因為香港的反修例運動亦不是由民進黨發起，民進黨是站在一個守護民主、自由、普世人權價值的基礎上來應對事件。

他又指，不能把現階段台灣依法行政的程序當成民進黨阻止這些港人庇護的理由，就算有再高的正當性，亦應依照現行法律處理，這不應被解讀為謀求政治利益，「在民主和法治國家，基本行政程序要按照法治走，不是卡運動者」。基於人道考量，在法律程序完備的情況下，民進黨當然歡迎這些人尋求庇護，但應公開、透明，否則台灣的秩序就會大亂，枱面下終究不是長期的解決方法。

國民黨方面，01記者聯絡曾參與前總統馬英九競選團隊的新北市府幕僚陳昶睿，但他表示，有關香港反修例議題，他都不便回答，黨內對該議題不可以提個人意見。