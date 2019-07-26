【立法會衝擊】曾商討提早解約　立法會餐廳東主：唔知幾時開到

7月1日回歸當日，立法會發生衝擊事件，立法會多處受損，未能運作，當中包括立法會餐廳。立法會餐廳東主李炳輝昨日接受《香港01》電話訪問時，直言現時有2個多月未能營業，但需支付薪金等開支，「唔知幾時開到」，承認曾與立法會商討，最壞情況是提早解約。

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李炳輝表示，立法會至今仍未知悉何時能重開及召開會議，餐廳現時白白有兩個多月（應為3個多月）時間未能營業，承認就此曾與立法會商討跟進工作。他稱，有20多名職員在立法會餐廳工作，除了部分屬兼職員工，毋須支糧，以及部分職員可以安排到其他分店工作外，仍有不少職員未有工作，但仍需支薪，「伙記不能炒」。

李炳輝坦言，由於合約未完，不能單方面與立法會解約，故曾與立法會方面聯絡，一旦最壞情況「情願唔做……如解決唔到，希望可以early terminate（提早解約）」，現時仍與立法會商討。被問及是否擔心將來再有衝擊而未能營業，他反問「你（周末）去唔去元朗、屯門？香港人好燥動」。

民建聯立法會議員蔣麗芸直言，餐廳經營多年，實屬價廉物美，水準亦可接受，惟7月1日至今未能營業，認為立法會行政管理委員會可以討論，是否提供補助。

立法會秘書處回覆，指目前營運立法會餐廳的許可證協議將於明年7月31日屆滿，秘書處將於今年年底前，就新協議公開招標展開籌備工作。