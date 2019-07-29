【逃犯條例】梁振英以領導人身份去信真道書院　促炒「黃絲」教員

反修訂《逃犯條例》風波持續至今未息，梁振英約下午4時在其個人Facebook貼文，指「我剛剛發出一封信」，並貼上致香港華人基督教聯會真道書院校監鍾嘉樂的信函，而該信函以全國政協副主席的名義署名。梁振英在信中聲稱該校助理校長戴健暉日前涉發表咒罵警員的言論，批評他為「全球教育之恥」，要求學校「馬上革除戴健暉所有職務，以儆效尤。」

全國政協副主席、前特首梁振英今（29日）去信香港華人基督教聯會真道書院校監鍾嘉樂，要求學校革除助理校長戴健暉職務。（梁振英Facebook圖片）

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早前網上流傳一個名為「Alvin Tai」的社交平台帳號截圖，有指當中涉咒罵警員的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。有傳媒質疑，該帳戶為真道書院助理校長戴健暉所有。梁振英指，已就事件向校方發出信函，認為助理校長說出惡毒言辭「不僅令全港社會震驚，亦打抵可列為全球教育界之恥。」

該校今日（29日）發表聲明指，戴的言論純屬「個人」意見，校董會對言論引起不安深表遺憾，將嚴肅跟進，不容事件再發生。惟梁振英直指，事件不能以「戴的言論純屬個人意見」為辯解，要求學校「馬上革除戴健暉所有職務，以儆效尤。」

真道書院回應。（真道書院網頁截圖）

真道書院校董會今（29日）發表聲明，下款為該校校監鍾嘉樂。聲明指，對於助理校長戴健暉在其社交平台發表的文字，純屬為「個人」意見，與辦學團體及教職員無關。對於戴的言論引來的不安，辦學團體及校董會深感遺憾，重申對任何暴力，包括言語或行為，予以譴責。聲明表示，校董會將嚴肅跟進事件，不容此類事件再次發生。

教育界立法會議員葉建源表示，雖未完全了解詳情，但認為學校發出聲明，已是留意到事件，並會作出處理，「這些事一般由學校處理，有機制，如校董會，應該交回學校處理最合適。」他指，其他人士無須過急及「指指點點」。對於梁振英在信函下款，以前行政長官、全國政協副主席的頭銜，他表示，梁的身份應更加慎重對待事件，「了解清楚來龍去脈，加上有指明處理方式，要謹慎處理。」他又說，過往甚少聽聞有官員直接發表言論，要求學校處理教職員職務。