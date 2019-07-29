【逃犯條例】港澳辦記招　民陣：失望無罷免林鄭　浪費港人40分鐘

反修訂《逃犯條例》觸發連場大規模示威、遊行、集會，以及多場激烈警民衝突。 在北京，港澳辦今午(29日)就香港局勢召開記者會，回應香港當前局勢。港澳辦新聞發言人楊光表示，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法。 民陣就港澳辦記招會見傳媒，民陣召集人岑子杰表示，記招上未有「罷免失職、失責，在香港製造極大混亂的(特首)林鄭月娥」，對此感到失望，認為看完整個記者會是浪費香港人40分鐘的時間。

岑子杰斥責有權任命和罷免特首的國務院，未有罷免在香港製造極大混亂的林鄭月娥。(余俊亮攝)

在北京，港澳辦就香港局勢召開記者會，回應香港當前局勢。

岑子杰斥責有權任命和罷免特首的國務院，沒有「罷免失職、失責，在香港製造極大混亂的林鄭月娥」，認為是浪費香港人40分鐘，又指社會一直有清晰的共識，包括要求成立獨立調查委員會，「將香港帶回真相當中」，並且重啟政改，落實雙普選，重申要求林鄭必須回應市民的民意。岑又指林鄭民望創下歷史特首新低，直指她「尸位素餐，令人失望」。

被問到港澳辦未有正面回應成立獨立調查委員會，岑指法例表明特首有權成立獨立調查委員會，但此決定以及警方執法是香港內部事務，與國務院無關。岑稱任何政府都有權就香港的情況發表意見，但強調要先做資料搜集，𨤳清事實真相，稱國務院的說法是不符合香港現實實情，而所謂的「深層次矛盾」在過往幾屆特首都未得解決，質疑特首產生辦法出現問題或「所託非人」，希望國務院深切反省。

岑又斥責警方「違法執法」，無論肢體或制度上都是充滿暴力，包括禁止和平集會，而警方濫用暴力挑動示威者更激烈的行動，繼而產生更多暴力，又指警方是「無王管」的狀態，警方若自以為是管治者，勾結鄉黑，只會令香港更加混亂，他呼籲警方停止挑釁示威者及使用暴力。

對於港澳辦指民陣與「港獨」有關，岑重申民陣不認同港獨，堅持和理非及合法，這種指控只會令所有民間團體人人自危，呼籲學者勿為香港添煩添亂。對於民陣的公開信被指是勾結外國勢力，岑表示警鄉黑合作無差別襲擊市民，令身處香港所有人都感到危險，希望外國政府查詢警察是否能保護身處香港的人士，強調只是作出人道呼籲。

岑續指，即使警方發出反對通知書，都無法停止大型公眾活動，只是給予警方藉口去挑釁和暴力對待示威者，亦強調令警察「疲於奔命」是因林鄭無處理紛爭而起。