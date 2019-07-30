梁振英要求學校炒罵警教師　校長：不應用言語暴力　料當一般投訴

全國政協副主席、前特首梁振英昨日在社交網站Facebook貼文，指香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉涉發表咒罵警員的言論，要求校方「馬上革除」戴，另張貼給真道書院校監鍾嘉樂的信件。 佛教善德英文中學校長何滿添在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時對於教師在社交網絡言論尚未有明確處理程序，認為教師雖有發表言論的自由，但不應使用語言暴力。

全國政協副主席、前特首梁振英昨（29日）去信香港華人基督教聯會真道書院校監鍾嘉樂，要求學校革除助理校長戴健暉職務。（梁振英Facebook圖片）

何滿添表示，早年社交網絡尚未流行，教師通常以內聯網及電郵與學生、家長聯絡，涉及言論都有記錄。隨着社交媒體發展，學生及家長可以透過相關平台直接與教師溝通。他表示，教師有自由發表自己的意見，現時尚未有明確的規範及程序處理平台上的言論，但強調語言暴力不應該，為人師表應盡量穩定學生的情緒。

梁振英以全國政協副主席名義去信真道書院，在信中批評戴健暉為「全球教育之恥」，要求學校「馬上革除戴健暉所有職務，以儆效尤」。現時真道書院校董會正在跟進事件，教育局亦要求學校提交報告。何滿添表示，儘管梁振英以國家領導人身份去信學校，但相信學校會當作一般投訴處理。