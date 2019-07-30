【逃犯條例】教協批梁振英以官職向校方施壓　呼籲尊重既定機制

《逃犯條例》修訂爭議持續發酵，全國政協副主席、前特首梁振英昨（29日）在社交網站Facebook貼文，指香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉涉發表咒罵警員的言論，去信校方要求「馬上革除」戴的職務。 教協今（30日）回應指，學校有既定機制處理事件，認為梁振英以國家領導人身分去信學校，是以官職向校方施壓，無視既有機制，「做法極不合適。」教協又呼籲，社會人士尊重學校的處理方式，停止施壓，「讓學校有喘息的空間。」

全國政協副主席、前特首梁振英昨（29日）去信香港華人基督教聯會真道書院校監鍾嘉樂，要求學校革除助理校長戴健暉職務。（梁振英Facebook圖片）

早前網上流傳一個名為「Alvin Tai」的社交平台帳號截圖，指其發布涉咒罵警員的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。梁振英昨日以國家領導人身份，去信校方，要求學校「馬上革除戴健暉所有職務，以儆效尤。」

教協表示，現時教師的專業操守事宜有既定機制處理，而涉事學校已發表聲明嚴肅跟進事件，事件應交由校方按程序處理。教協指出，「梁振英以國家領導人身分去信學校，予人感到是以其官職向校方施壓，且無視既有機制，直接要求校方革除該老師，做法極不合適。梁振英作為國家領導人，應謹慎行使官職身分，亦應尊重既有機制。」

教協又期望，校方不要受外間政治壓力影響，按既定程序公正處理事件。而近期的社會對立氣氛嚴重，教育界成為被施壓的對象，教協希望社會人士尊重學校的處理方式，停止施壓，「讓學校有喘息的空間。」