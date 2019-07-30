政府向交諮會簡介智慧出行措施　稱會妥善保障私隱

運輸署最近發表《香港智慧出行路線圖》，指「安全、資訊、綠色、高流通性及便捷」是智慧出行措施的五個主要目標及願景。運輸署亦稱「智能運輸基礎建設」、「數據共享和分析」及「應用和服務」是三大智慧出行策略。交通諮詢委員會今日（30日）聽取政府簡介與道路運輸有關的智慧出行措施。

張仁良（左）表示，交諮會委員支持政府各項智慧出行措施，尤其歡迎在車輛應用地理圍欄技術。（劉錦華攝）

交諮會主席張仁良教授於會後稱，交諮會委員知悉運輸署正推展路線圖所涵蓋的各具體項目，署方亦會因應最新科技發展和香港不斷變化的環境，適時更新路線圖。他稱委員歡迎政府的方案，認為可善用科技達至有效管理交通，從而紓緩道路交通擠塞，令有限的路面空間發揮最大效益。

張仁良續稱，交諮會支持政府各項智慧出行措施，尤其歡迎運輸署於明年試驗在車輛應用地理圍欄技術以減少車輛超速情況，從而提升專營巴士的營運安全。以及推展智能泊車系統先導項目，評估不同類型智能泊車系統的可行性及適用性。這些試驗計劃有助了解有關科技日後廣泛應用的可行性。

張仁良亦提到，智慧出行措施包括智能泊車系統，即以數據互動方式得悉泊車位的空缺，方便車主泊車。也有智能交通燈搜集數據，讓車流量多的路口有較長綠燈時間。而即將建成的將軍澳藍田隧道，將會成為智慧繳費系統的試點，車主將無需停車繳費，只要車輛經過就能辨識及繳費。

就推行上述智慧出行措施時，如何確保市民個人資料不會外洩或用於其他用途，張仁良引述會上運輸署代表指，署方會做好保密，收集最少的數據，儲存最短的時間，並於推行前會諮詢公眾，予公眾發表意見的機會。