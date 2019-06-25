今年首季涉九巴投訴逾2500宗　較去年同季飆升2.7倍

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今日（25日）公布2019年第1季季度報告。投訴組接獲8485宗投訴及建議，較上季的7918宗數上升7.2%。當中有關九巴的投訴及建議高達2503宗，分別較上季及去年同季相比上升72%及2.7倍，主要涉及服務班次、員工包括司機行為及工作表現。

報告顯示，今年首季接獲的投訴建議，主要關於公共交通服務，佔總個案數88%。當中專營巴士服務共接獲3383宗投訴及建議，較上季上升約40%，九巴則佔73%、高達2503宗，大部分涉及服務水準。

涉及的士的個案則有2619宗，較上季下降8.1%，投訴主因為拒載以及舉止無禮。

中環灣仔繞道通車初期，一度引致區內交通擠塞問題。(資料圖片)

中環灣仔繞道涉塞車投訴

另外，高鐵香港段、港珠澳大橋和中環灣仔繞道近年相繼落成，交諮會總結了三項基建由通車前即2016年至今，分別收到28宗、38宗及20宗的投訴及建議。當中大橋的投訴主要涉及專營巴士服務質量，如路線和班次/載客量不足。有投訴人報稱，在大橋香港口岸設置現有機場「A」線巴士的中途巴士站，延長了他們往來機場巴士總站的行車時間。



至於中環灣仔繞道，在繞道第一階段通車、即今年1月20日後，所接獲的投訴主要關於交通擠塞，以及中環和上環的交通標誌和道路標記不清晰或不足夠。在第二階段通車、即2月24日後，主要投訴行車燈號的協調安排和繞道沿途有不恰當的道路標記。



而涉及高鐵的投訴主要關於列車服務質量、車站設施(如告示和指示牌)，以及乘客規則(如行李規例和逾時被拒入閘規定)。