政府研重推租置計劃　短期內或將收回單位轉綠置居發售

有傳媒今日（30日）報道，指政府正考慮重推「租置計劃」，引起社會反響。據《香港01》了解，政府內部曾作相關討論，但至今仍未有定案。而房委會周一（29日）晚上曾舉行集思會，討論如何處理當年推出租置計劃涵蓋的屋邨、約4萬個仍未售出業權的單位，初步傾向以「自然流失」的形式收回單位，然後轉作類似「綠置居」計劃出售。 運輸及房屋局發言人指，不會對傳聞作出回應。

對於政府擬重推租置計劃，據悉政府內部曾作相關討論，但至今仍未有定案。（資料圖片）

《東方日報》今日報道，為平息近日民憤，政府正研究重推租置計劃、租金管制等房屋政策。報道指，據悉當局擬加大誘因，鼓勵現有公屋戶購買單位，並將部分新落成的屋邨納入計劃。

報道又指，有建議提及可由政府負責維修，並以公私合營等方法覓地建公營房屋，避免加長公屋輪候時間。

黃遠輝：難在短時間內重推

房委會資助房屋小組主席黃遠輝指，房委會昨日曾召開集思會，商討租置計劃的後續。他指，政府當年推出租置計劃後，由於涵蓋30多條屋邨，但當中有4萬個單位最終未有售出業權，令一條屋邨內出現「有啲賣咗、有啲未賣」，管理上易生爭拗，業權亦各異。

黃遠輝指，集思會上提出兩個方案處理這些單位，分別是「自然流失」及「主動出擊」。自然流失是指待相關屋邨的租戶交出單位後，才將單位收回撥至「綠置居」計劃，增加資助出售房屋供應量。而主動出擊則是為租戶提供搬遷津貼等，讓他們遷至新落成公屋單位等，騰出單位留待日後轉售之用。至於是否要重推租置計劃，他則指「太遙遠」難在短時間內推出。

政府消息人士指，曾討論過是否要重推租置計劃，但經一番討論後仍未有定案。運房局發言人回應指，不會回應揣測性報道。