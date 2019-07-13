房委會研加快推售租置公屋　委員倡高於綠置居折扣率出售

房委會於90年推出「租者置其屋」計劃，容許公屋租戶回購所住的單位，涉及共39條屋邨、逾18萬伙單位。其後為配合政府的房屋政策，計劃於2005年終止，惟計劃下的公屋租戶仍可選擇購買。房屋署署長應耀康日前於房委會公開例會上提及，房委會將研究如何加快出售餘下的4萬伙單位。 有委員稱，於房委會資助房屋小組會議上，曾就加大折扣率、調遷租戶等建議作討論，以紓緩置業需求，並解決混合業權引發的管理問題。

房委會於90年代曾推出「租者置其屋」計劃，讓出租公屋的租戶可購置其租住的單位。（資料圖片／盧翊銘攝）

房委會於1998年推出的「租者置其屋」計劃，涉及39條屋邨、約18萬伙單位。截至2018年5月，房委會於各租置屋邨單位共持有約26%的業權，意味著超過4萬伙單位仍未售出。當中房委會於朗屏邨所持有的業權比率最高，佔約65%；由於該邨內共有8483伙租置單位，即仍有超過5000伙單位仍有待出售。其次，房委會在屯門山景邨同樣持有54%的業權，意味著仍有超過4000伙單位未售出。

房委會持有的屋邨​業權比率

房屋署署長應耀康於周五（12日）的房委會公開例會上，提及房委會資助房屋小組委員會曾就加快出售租置單位作討論，並提出新穎方案，而房委會將就有關意見作研究。資助房屋小組委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，早前曾有委員於會上提及，於租置計劃下混合業權所產生的管理問題，並就加快推售餘下單位作討論。他續稱，會上曾就多項購買誘因作討論，包括提出不論年期重推特別折扣優惠予租戶、將無意購買單位的租戶調遷至其他屋邨，以騰出單位出售予其餘公屋戶等。

應耀康於房委會公開例會上稱，將研究加快推售租置計劃餘下的單位。（資料圖片）

招國偉建議租置計劃的單位應以高於綠置居的折扣出售。（資料圖片 / 羅君豪攝） 招國偉：以高於綠置居的折扣率出售 至於定價方面，他稱會上僅就措施的大方向作討論，並未有就細節作深入研究，包括實際的折扣率等。不過他認為由於租置計劃的屋邨樓齡較高，建議或可以高於綠置居的折扣率，如39折出售單位，加強公屋戶購買的誘因。對於坊間有不少人建議重推租置計劃，他指出當年政府於施政報告中承諾推出25萬伙租置單位，惟現時僅有18萬伙，落差接近一半，認為政府於追上長策建屋目標的前提下，應考慮相關建議。

根據租置計劃的內容，租戶如於租約生效日期起的首年內購買單位可享全額「特別折扣優惠」，即為定價的35%；而次年購買則為半額折扣、等同定價的17.5%，而第三年起購買則不會有任何特別折扣優惠。