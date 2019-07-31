【逃犯條例】被控暴動罪44人提堂　1人無到庭遭發拘捕令

45人今早(7月31日)9時半在東區裁判法院提堂，接近早上9時，西灣河地鐵站出現大量聲援人士，東區法院外的聲援人士也企滿大樓外空地，目測約數百人，聲援人士不斷高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「釋放義士」、「光復香港，時代革命」。

7月28日中上環爆發嚴重警民衝突，警方昨天公布，在港島西示威中被捕的49人中，有44人被控暴動罪，另1人被控藏有攻擊性武器。44名被控暴動罪人士中，其中1名文員同被控襲警；其餘另1名男學生被控藏有攻擊性武器，全部被告現分成4案處理，指他們在中上環地區，不同地點涉嫌干犯暴動及相關罪行，最年輕被告僅16歲，亦被控一項暴動罪。

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，本周日（7月28日）中環至西環一帶爆發激烈警民衝突。警方當晚拘捕49人，律政司昨日跟警方開會後，決定落案起訴45人，其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。其餘4名被捕者中，兩人獲准保釋，兩人獲得釋放。

東區法院外聲援被告的人士眾多，部分人士已站到馬路上。(黃偉倫攝)

【14:15】被告絕大部分已離開，法院大樓外仍有數十人，但因天氣持續惡劣，他們亦已逐漸離開現場。

【13:45】裁判官亦因應熱帶氣旋襲港情況，准許其中2名要增加保釋金至1000元的被告，可分別於下周一及周二前繳交保釋金。

【13:15】44名被控暴動罪的被告中，報稱文員的甄凱盈（22歲）因未有到庭應訊，法庭向她發出拘捕令。

【13:00】各人獲保釋，一名被告離開時，由聲援人士以膠袋遮蓋樣貌離開，部分人士情緒激動及高叫口號。

【12:55】現場一名人士全程冒雨站在大樓外，疑情緒不穩及有不適情況，其他聲援人士圍著他予以勸告，並且游說他離開到另一地方休息。及後救護車到場。

【12:30】多名被告陸續離開法院，現場留守聲援人士高叫「香港人加油」、「沒有暴徒、只有暴政」口號，亦有人拿著熱飲和食品分發予在場人士。

【11:50】4案中涉24被告案，所有被告全部獲准保釋，其中22歲任保良局兒童之家福利工作員的羅萬泳，則可在工作日豁免宵禁令。

【11:15】由於現場天氣惡劣，下起傾盆大雨，大批聲援的市民進入法院避雨，法院大堂已站滿市民。

【11:00】警方拘捕49人中，其中29男16女等45人被落案起訴，44人被控暴動罪，其中1名文員同被控襲警，另有1名男學生被控藏有攻擊性武器，全部被告現分成4案處理，指他們在中上環地區，不同地點涉嫌干犯暴動及相關罪行，最年輕被告僅16歲，亦被控一項暴動罪。案件在東區裁判法院提堂，今早正開庭處理。

【09:47】民主黨立法會議員許智峯到法院外聲援，他批評，控告44人暴動罪是不折不扣的暴政、可恥行為，同時元朗白衣人士毆打市民則只控以非法集結，顯示政府十分偏頗；公民黨立法會議員郭家麒則呼籲，行政長官林鄭月娥應懸崖勒馬。

【09:25】東區法院外聲援被告的人士眾多，部分人士已站到太安街的馬路上。