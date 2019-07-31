【逃犯條例】教大張仁良泛淚　不忍青年受傷　促林鄭「撤回」修例

修訂《逃犯條例》引起的風波持續，警民衝突不斷、示威活動遍地開花。早前有多名人士輕生前遺留「反送中」字句，當中包括一名香港教育大學學生及一名教大校友。 教大校長張仁良今日（31日）見記者，指香港衝突自修例風波以來，對立從未停止、暴力不斷升級，他對現時局勢相當憂心及悲哀，透露日前已去信特首林鄭月娥，建議對方將條例狀況講清楚為「撤回」；並提議成立跨界別對話平台，讓不同界別在平台內真誠溝通。 他直言：「重點在『撤回』二字，如果政府正式宣布『撤回』，可消除很多人心目中的誤解及疑慮，為理性、真誠對話創造條件。」

教大校長張仁良對現時局勢相當憂心及悲哀，形容並非他一向認識的香港。（高仲明攝）

教大校長張仁良表示，今早得悉天水圍警署及葵涌警署附近的衝突情況，直言香港衝突自修例風波以來，對立從未停止、暴力不斷升級，他對現時局勢相當憂心及悲哀，形容並非大家一向認識的香港。。

眼泛淚光指感到傷痛及傷感

被問到近日見到年輕人受傷及被捕的感受，以及特首至今的表現會否感到失望。他眼泛淚光地指，自己感到傷痛及傷感，強調持續暴力、衝突及對立並非解決方法，「暴力只會引來升級暴力、更暴力」，推香港入更危險境地，呼籲各方對話。

他透露，周一（29日）去信特首，分享他對香港局勢的看法及提議，包括建議特首林鄭月娥將條例狀況講清楚一點做「撤回」，並提議成立跨界別對話平台，讓不同界別在平台內真誠溝通。「重點在『撤回』二字，如果政府正式宣布『撤回』，可消除很多人心目中的誤解及疑慮，為理性、真誠對話創造條件。」

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政府應用最大誠意走出第一步

至於應否成立獨立委員會調查警方疑濫用武力、元朗白衣人無差別攻擊事件，以及他會否譴責警方？張仁良重申，任何暴力都不應姑息、縱容或助長，大家都應向暴力說不，希望各方釋出善意，有理性對話，「任何一方，尤其政府應用最大誠意走出第一步。」

長此下去所有人將成輸家

昨日（31日）葵芳港鐵站附近有警員水平式舉起長槍，被問到認不認同屬最危險情況、擔不擔心會有年輕人中彈甚至身亡，張仁良稱，六月至今衝突及暴力不斷升級，不排除會有「擦槍走火」情況。他形容長此下去，所有人將成輸家，情況亦會愈來愈危險。他強調暴力並非解決問題的方法，任何暴力都不應姑息、縱容，只會引來更多暴力，令香港推向危險境地。「我自己覺得愈來愈危險，不排除我們不做任何事，下一幕隨時更驚險。」

無正面回應會否落區參與示威

被問到若學生邀請，校長會否陪同學生落區參與示威或遊行活動？張仁良未有直接回應，只多次重申，大學有社會運動有學術及言論自由，學校對社會活動既不推動，亦不制止，但重申大家表達意見須和平理性。至於校方對學生支援或照顧方面，他稱，因應學生早前提出，雖教大無法律學院，但目前有兩名義務律師為有需要學生提供法律意見，並設全方位心理輔導服務。

原定學生與校長公開對話延期

而因應熱帶低氣壓「韋帕」天文台發出８號風球，教大學生會內務副會長吳嘉兒表示，為顧及同學安全，原定今日學生與校長的公開對話的活動將延期。學生會已要求校方盡量於明天或以前提供校長在8月可作公開對話的時間。吳又說，若大埔區有遊行，希望校長張仁良倣效嶺大校長，親身落場了解情況。