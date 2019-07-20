【逃犯條例】教大學生會與校長張仁良會面　要求向林鄭提公開對話

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，連月來發生多場示威，不少參與者均受到情緒問題及被捕風險困擾，需要情緒及法律支援。香港教育大學學生會今日與正在休假的校長張仁良，及署任校長呂大樂會面，在會中要求校方向學生提供法律及情緒支援。會後學生會批評校方對支援學生不足，對此表示失望。

反對修訂《逃犯條例》的風波持續，社會湧現負面情緒。（資料圖片／梁妍玲攝）

教大學生會在會上向校長張仁良遞上學生意見信，其後讀出學生對校長或各項學生支援政策的意見。學生會指出，同學或不懂處理情緒問題，向相熟同學傾訴時，亦未必得到妥善回應。因此建議學校向全校學生派發有關情緒狀況的問卷，派輔導員跟進有需要的同學，及設立緊急應變機制，當校方面對緊急情況時可即時回應。

張仁良校長回覆指，學校有輔導情緒的機制，例如有輔導員跟進每一個一年級生同學，亦會因應學生情況主動跟進，同時設有24小時情緒支援熱線，宿舍導師及迎新營「組爸媽」亦有相關訓練，校方同時歡迎學生會或同學轉介個案。惟學生會幹事當場反駁，斥曾致電24小時輔導熱線但沒有人接聽，學校舉辦的情緒支援工作坊並不是由專業人士主持以及宣傳亦不足，迎新營「組爸媽」亦未有受過情緒輔導的訓練。



另外，教大學生會表示，希望校方向參與反對修訂逃犯條例運動的學生提供法律援助，張仁良指現在正尋求舊生提供義務法律援助，但坦言尚未找到。教大學生會內務副會長吳嘉兒稱，校方在運動開始後一個多月仍未尋求到法律援助，對此表示失望，亦認為校方對學生的情緒支援不足。

教大學生會內務副會長吳嘉兒斥校方對學生情緒及法律支援不足。（劉錦華攝）

學生會亦要求張仁良作為校長，應向特首林鄭月娥表達與學生公開對話的訴求，張仁良表示不介意為學生向特首提出對話的請求，惟教大學生會內務副會長吳嘉兒於會後重申，不接受政府在未滿足大專學界兩大對話條件，即永不追究被捕示威者，及會面需公開邀請市民出席的兩大前設下會面。



張校長補充，他會在8月積極約見學生，包括系會及宿生，以平和的心態，聆聽每個學生的所有有關情緒，求學等訴求及意見。他呼籲要以對話解決問題，對社會對立感到傷心及心痛。