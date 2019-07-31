警方譴責圍兩警署　澄清警員持布袋彈槍　天水圍煙花車涉虛假文書

逾千市民昨晚（30日）包圍葵涌警署、天水圍警署聲援被捕人士。警方今日（31日）發稿，強烈譴責示威者肆意襲擊市民及警務人員，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查。 在葵涌衝擊期間，有警員持長槍在指向港鐵站引起爭議。警方澄清，該名警務人員因以免生命受到威脅舉起已裝上布袋彈的長槍戒備。警方新聞稿一度指有警務人員被襲時遭搶去警棍和頭盔，但相隔26分鐘後修改，刪除搶警棍的指控。 至於天水圍警署外，有私家車凌晨駛經時向聚集人群燃放煙花爆竹，事件造成六名男子受傷，案件交元朗警區重案組跟進調查，該車涉襲擊致造成實際身體傷害、行使虛假文書、車內盜竊、非法燃放煙花爆竹。

一名警署警長在7月30日晚以霰彈槍指向葵芳港鐵站附近的示威者。（余俊亮攝）

圍葵芳警署 澄清警長持槍非實彈

警方於728衝突中拘捕49人，當中44人被控以暴動罪，昨晚有近千名市民到葵涌警署，聲援他們。但聲援行動期後演變成警民衝突，一名警長手持長槍的照片在網上廣泛流傳，惹人討論。

警方今日講述當時情況，指在晚上約9時30分，當兩輛警車駛離警署執行職務時，示威者突然向附近的警務人員淋潑刺激性液體，至晚上10時30有市民在葵芳港鐵站附近被襲擊，兩名警務人員調查後返回警署時，遭示威者包圍、投擲雜物及刻意襲擊。

7月30日晚上有近千名市民到葵涌警署，聲援在7.28被捕的人士。（余俊亮攝）

24名警員被襲或淋刺激性液體 5人送院

其中一名警務人員因被多人襲擊，他以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是舉起已裝上布袋彈的長槍戒備。另有人員在被襲其間，遭搶去防暴頭盔。警方派出人員增援，他們也遭受示威者投擲雜物及淋潑刺激性液體，警車車身玻璃碎裂，3名警務人員其間受傷。

整件事件中，兩名男子被示威者毆打，須送院治理；24名警務人員被襲擊或淋潑刺激性液體，當中5人須送院治理。 案件交由新界南總區重案組跟進調查。

新聞稿刪搶警棍指控

值得留意的是，警方在首次發稿時指警務人員被示威者搶去防暴頭盔及警棍，惟相隔半小時後修訂稱，當時僅被搶去防暴頭盔。

7月31日凌晨，有人從一輛黑色私家車向群眾發射多枚「穿雲箭」煙花。（鄭子峰攝）

有車向天水圍警署外射煙花 6人受傷

另外，指一輛私家車今日凌晨約2時45分於天水圍警署外，向包圍警署的示威者燃放煙花爆竹，其後逃去。事件中共有6名男子受傷，當中5人清醒被送往天水圍醫院治理，另外一人則拒絕送院。



案件列襲擊致造成實際身體傷害、行使虛假文書、車內盜竊、非法燃放煙花爆竹，交由元朗警區重案組跟進調查。

警方對兩宗事件強烈譴責暴力行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查。警方重申，警隊有能力及決心，維護社會安寧，絕不姑息任何暴力行為。

記者查冊發現，涉放煙火的車牌，登記人為一名男子，其車輛在2004年8月20日首次註冊。不過，登記車輛的型號為日產的Prairie 2.0七人MPV車，與現場影片所拍攝到的並不同。根據現場所指，涉事的車輛為深藍色的凌志四門私家車。

另外，昨晚包圍天水圍警署期間， 一名俗稱「三粒花」的總督察一度在警署門外，因出示委任證問題與示威者理論，他更向示威者高舉中指。消息指，該名懷疑總督察，為天水圍分區助理指揮官麥子強。