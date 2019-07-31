【天水圍煙花襲擊】傷者憶述穿雲箭射頸爆開　九巴私家車失控剷壆

「應該係穿雲箭，直頭係畀火焰包圍！」周三（31日）凌晨數百名市民，於天水圍警署外聲援兩名「連儂牆」被捕青年。其間一輛疑套假車牌的黑色私家車，駛至警署對開時，向群眾發射多枚「穿雲箭」煙花。多名市民被煙火灼傷，有記者亦被擊中受傷，有人被煙花打中頸部，傷口灼痛發紅；涉事「放煙花」私家車逃去無終，而一輛九巴私家車閃避車輛時，失控剷壆。

成個煙花直接射落頸，一啲反彈都無，太離譜喇！應該係穿雲箭，直頭係畀火焰包圍，成條頸紅晒！ 魏先生 傷者

一輛黑色私家車路經天水圍警署對開時，向人群發射煙花。（網上影片截圖）

「連儂牆」兩青年被捕 千人抵警署聲援

周二（30日）晚上天水圍天秀球場對開「連儂牆」，兩名青年疑捲爭執案，被警員拘捕及帶返警署，數百名市民尾隨至天水圍警署，聲援兩名被捕青年，其後近千名市民到場。其間有警員與聲援人士口角，一名白衫警更向示威者怒舉中指，之後另一名白衫警解釋情況，他稱兩名青年的家長、社工及律師已到場，兩人完成落口供後便能離開。凌晨時分，兩名青年在家長陪同下離開。

狂徒駕車放煙花射人群

至今日（31日）凌晨二時許，仍有數百名市民聚集警署外，有可疑人向群眾發射煙花，多人受傷。「成個煙花直接射落頸，一啲反彈都無，太離譜喇！」傷者魏先生指，事發時他與朋友在天水圍警署對開，其間有人駕車經過，向人群發射多枚煙花，他不幸頸部受傷。

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其間一輛私家車閃避兇車時，與一輛九巴私家車相撞，九巴私家車再失控撞壆。（陳永武攝） 煙花在頸部爆開 市民：灼痛！ 「應該係穿雲箭，直頭係畀火焰包圍，成條頸紅晒！」魏指，當時煙花在他頸部爆開，傷口灼燙無比，救護員到場為他包紮。同行的郭先生指，事發時有煙花有他耳邊響起，其後他感到暈眩，「之後我隻手有啲灼傷，應該係燒傷咗！」郭先生表示，事發時他們背向警署，完全不知有人用煙花直射群眾，估計打中他們的煙花為第二至三炮。 目擊者：約三至四枚煙花打中人群 「只初向天放係好近人群，不過就打唔中人。」另一名目擊者指，涉事的私家車由天耀路近輕鐵站，開始向車外放射「穿雲箭」煙花，「最初只係向天放，去到天水圍警署就開始向人群放。」她指約三至四枚煙花打中人群，「向住人群放嘅煙花係會再爆，唔止爆咗四吓！」 九巴私家車失控撞壆 兇車疑套假車牌作案 至於涉事「放煙花」私家車逃去無終。其間一輛私家車閃避兇車時，與一輛九巴私家車相撞，九巴私家車再失控撞壆。據車輛登記資料，該車牌的登記車型為黑色日產「Prairie 2.0 cvt sr」，屬四門揭背車款。現場所見的車型，疑為凌志四門私家車，與登記車型並不相符。因此相信涉事車輛，被人套上假車牌犯案。

警方表示，昨日（30日）晚上9時48分接獲報案，據報當時一名52歲姓梁男子，於天水圍天秀路15號發現一名26歲姓廖男子、16歲姓陳少年，向上址牆壁噴油漆，其間陳疑以手襲擊梁。另一名姓徐16歲青年，懷疑以雨傘襲擊梁，梁於是報案。警方到場經初步調查，廖男涉嫌刑事毀壞被捕、陳涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕，徐涉嫌普通襲擊被捕。案件交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。被捕的廖男報稱肩痛，至於梁胸口及手紅腫，兩人清醒被送往天水圍醫院治理。