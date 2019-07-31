【逃犯條例】理大學生會促一日一信電郵校長　周五前回應會面訴求

反修例風波持續近兩個月，引起社會激烈衝突，各大學校長取態成為外界焦點之一。香港理工大學學生會響應網民呼籲，呼籲理大學生以一日一信方式電郵至新任校長騰錦光，促請他回應學生四大訴求，包括保障學生校內人生安全，嚴正阻礙警方在未經法庭許可下進入校園範圍、不會紀律處分參與運動的學生及譴責警方傷害學生傳媒及支持成立獨立調查委員會。學生會要求校長於本周五前作出回應，並答應與學生公開對話。

滕錦光為理工大學新校長，剛於本月一日履新。（校方提供）

促騰錦光周五前回應訴求 要求公開會面

理大學生會昨日凌晨發出公開聲明，指因應網民號召，呼籲理大學生以一日一信方式電郵至新任校長騰錦光。聲明指，上周六（27日）下午約六時三十分，理大學生報編委會的記者在元朗拍攝期間，於西邊圍一帶被一名疑似警員，在未有警告下開槍擊中小腿，該名警員未能出示委任證，事後警方亦未有就事件表態。學生會對此感到極度憤慨，對同學受襲痛心不已。

聲明續指，騰錦光月初發曾表聲明指，「無論在仼何情況下，暴力始終不是解決問題的方法」，然而就最近屢次事件，如沙田遊行和元朗恐襲，加上本次理大學生記者在元朗採訪受傷一事而言，皆有證據顯示警方多次違反警察通例、濫用武力、姑息罪惡之行徑。同時，社會有多達二百萬人參與6月16日反修例遊行、絕食者苦行和機場集會等，政府皆未有回應市民訴求。

聲明批評，政府和警察部門之徇私偏正變本加厲，已至默許警方以可致命武器危害學生與和平示威人士人身安全、道德淪喪之境。

理大學生會促請騰錦光於本周五前回應學生四大訴求，包括保障學生校內人生安全，嚴正阻礙警方在未經法庭許可下進入校園範圍作出拘捕及蒐證行動、不會紀律處分參與運動的學生、譴責警方傷害學生傳媒及支持成立獨立調查委員會。另外，亦要求騰答應與學生公開對話，期望他面對社會失序之時，理大高層仍可如學生期望「保守良知」，回應學生訴求。

校董會學生成員亦發聲明 促校長公開對話

理大校董會學生成員李傲然同日亦發出聲明，指曾多次向校長辦公室與校長會面，但至今未獲回覆。他同樣促請校長答應與理大師生公開對話的請求。